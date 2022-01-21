Путін хоче до 100-річчя від дня заснування СРСР створити нову Російську імперію – Волкер

У грудні 2022 року – 100 років від заснування Радянського союзу

Зовнішньополітичні кроки президента РФ Володимира Путіна вказують на те, що він сповнений рішучості відсвяткувати у грудні 2022 року 100-річчя від дня заснування СРСР створенням нової Російської імперії, вважає колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер. Такою думкою він поділився у колонці, опублікованій на сайті «НВ».

«Примирення з цією новою реальністю стане складним завданням для керівників НАТО протягом наступних місяців і років. Аби забезпечити свободу і безпеку в Європі – і зберегти надію на те, що країни, які нині входять до НАТО, також можуть користуватися свободою та безпекою, – у НАТО мають бути готові повернутися до рівня військової присутності та пильності, небачених десятиліттями», – попереджає дипломат.

За словами Волкера, тексти проєктів договорів, представлені Росією Сполученим Штатам та НАТО в грудні 2021 року, показують, що РФ прагне зруйнувати архітектуру європейської безпеки, що існувала після Гельсінських угод 1975 року, і натомість повернутися до схожого з ялтинським поділом Європи на західну та російську сфери впливу.

«Деякі елементи гельсінкського «декалогу» прямо заперечують російські тексти: наприклад, право держав обирати свої власні безпекові союзи, невтручання у внутрішні справи інших держав, зобов’язання утримуватися від погроз або застосування сили; та визнання того, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою», – наголосив Волкер.

На думку дипломата, період, що почався після «холодної» війни, добігає кінця, і в найближчому майбутньому світові не варто чекати обнадійливих прогресу і безпеки.

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що російське вторгнення в Україну може статися на початку 2022 року, до цього залучать близько 175 тис. військовослужбовців РФ.

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