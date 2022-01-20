  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Кремль грає на нервах усього світу

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент робить вигляд, що його дії Росії не нервують - Кремль грає на нервах усього світу
    Президент робить вигляд, що його дії Росії не нервують
    фото: president.gov.ua

    Путіну набридло утримувати недореспубліки

    Мовою оригіналу

    Посмотрел видеообращение президента Зеленского. Ну, все нормально. Умным сигнал вполне понятен. И не только в Украине. Не секрет, что с помощью нагнетания страха нами пытаются управлять. Держать в напряжении, подталкивать к панике. Кремль играет на нервах, кстати, не только на наших.

    Но поскольку грозят именно прямым большим вторжением в Украину – в первую очередь идет игра на наших нервах.

    Зачем это делают? Тоже не секрет – Москва свою цель и не скрывает. Тот же российский министр Лавров на днях прямым текстом требовал от США – надо заставить Украину выполнять «Минск-2». То есть мы должны согласиться на Особый статус ОРДЛО, их трансграничное сотрудничество с Россией, тотальную амнистию боевикам, превращение их в «народную милицию» на танках (а нигде в «минских» не прописано – что такое народная милиция).

    И все это сомнительное счастье содержать за счет украинского бюджета – Кремлю надоело содержать недореспублики, а лишняя нагрузка на экономику ослабит Украину.

    Естественно, в Украине люди к такому сценарию относятся негативно. За редким исключением – против. Вот Москва и давит на психику, чтобы заставить нас уступить. Что тут стало откровением? Ничего. Зеленский практически прямым текстом эту комбинацию озвучил. Мы все прекрасно видим и понимаем.

    Потому президент и призвал украинцев верить в свою армию, в Украину и не поддаваться панике. Это логично и правильно. Кому мало для душевного равновесие – помогайте армии, это успокаивает. Вот, собственно, сухой остаток видеообращения...

    Читайте також:

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Путін Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Микола Томенко
    Микола Томенко

    Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Анатолій Матвійчук
    Анатолій Матвійчук

    Народний артист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль грає на нервах усього світу