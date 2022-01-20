Кремль грає на нервах усього світу

Путіну набридло утримувати недореспубліки

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Посмотрел видеообращение президента Зеленского. Ну, все нормально. Умным сигнал вполне понятен. И не только в Украине. Не секрет, что с помощью нагнетания страха нами пытаются управлять. Держать в напряжении, подталкивать к панике. Кремль играет на нервах, кстати, не только на наших.

Но поскольку грозят именно прямым большим вторжением в Украину – в первую очередь идет игра на наших нервах.

Зачем это делают? Тоже не секрет – Москва свою цель и не скрывает. Тот же российский министр Лавров на днях прямым текстом требовал от США – надо заставить Украину выполнять «Минск-2». То есть мы должны согласиться на Особый статус ОРДЛО, их трансграничное сотрудничество с Россией, тотальную амнистию боевикам, превращение их в «народную милицию» на танках (а нигде в «минских» не прописано – что такое народная милиция).

И все это сомнительное счастье содержать за счет украинского бюджета – Кремлю надоело содержать недореспублики, а лишняя нагрузка на экономику ослабит Украину.

Естественно, в Украине люди к такому сценарию относятся негативно. За редким исключением – против. Вот Москва и давит на психику, чтобы заставить нас уступить. Что тут стало откровением? Ничего. Зеленский практически прямым текстом эту комбинацию озвучил. Мы все прекрасно видим и понимаем.

Потому президент и призвал украинцев верить в свою армию, в Украину и не поддаваться панике. Это логично и правильно. Кому мало для душевного равновесие – помогайте армии, это успокаивает. Вот, собственно, сухой остаток видеообращения...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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