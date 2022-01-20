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    Оприлюднено нові фото російських військ біля України

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    На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також вагони, завантажені різною технікою - Оприлюднено нові фото російських військ біля України
    На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також вагони, завантажені різною технікою
    фото: Newsmax

    Путін тримає своїх військових за 13 км від українського кордону

    Росія продовжує нарощувати свої війська та техніку на кордоні з Україною. Про це свідчать нові фото, зняті супутниками компанії Maxar Technologies, які опублікувало Reuters.

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    Оприлюднено нові фото російських військ біля України
    Оприлюднено нові фото російських військ біля України
    Оприлюднено нові фото російських військ біля України
    Оприлюднено нові фото російських військ біля України

    Як повідомляє журналіст Newsmax Алекс Сальві, Росія розташувала свої сили:

    • у Климовому – за 13 км від України;
    • у Клинці – за 30 км від України;
    • у Єльні – за 135 км від України;
    • у Погоновому - за 165 км від України.

    На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також вагони, завантажені різною технікою.

    Зазначимо, що танкова атака з боку росіян приречена на провал. Адже Збройні сили України мають достатньо протитанкових засобів для відбиття агресії з боку РФ.

    До слова, Чехія готова озброїти Україну.

    Також Сполучені Штати схвалили дозвіл країнам Балтії на постачання американського озброєння до України.

    Нагадаємо, Україна отримала протитанкову зброю від Британії. 17 січня міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням.

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Луганщина Путін Донеччина військові Україна кордон озброєння
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    Оприлюднено нові фото російських військ біля України