Оприлюднено нові фото російських військ біля України

На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також вагони, завантажені різною технікою

Путін тримає своїх військових за 13 км від українського кордону

Росія продовжує нарощувати свої війська та техніку на кордоні з Україною. Про це свідчать нові фото, зняті супутниками компанії Maxar Technologies, які опублікувало Reuters.

Як повідомляє журналіст Newsmax Алекс Сальві, Росія розташувала свої сили:

у Климовому – за 13 км від України;

у Клинці – за 30 км від України;

у Єльні – за 135 км від України;

у Погоновому - за 165 км від України.

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh — Reuters (@Reuters) January 20, 2022

На кадрах можна побачити вантажівки, танки, БПМ, а також вагони, завантажені різною технікою.

Зазначимо, що танкова атака з боку росіян приречена на провал. Адже Збройні сили України мають достатньо протитанкових засобів для відбиття агресії з боку РФ.

До слова, Чехія готова озброїти Україну.

Також Сполучені Штати схвалили дозвіл країнам Балтії на постачання американського озброєння до України.

Нагадаємо, Україна отримала протитанкову зброю від Британії. 17 січня міністр оборони Британії Бен Воллес під час слухань у парламенті заявив, що Лондон поділиться з Україною оборонним озброєнням.

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