ЗМІ дізналися, яке озброєння отримає Україна від країн Балтії та США

Вашингтон дозволив передати протитанкові і зенітні комплекси

США дозволили трьом країнам Балтії передати Україні протитанкові і зенітні комплекси «Джавелін» і «Стінгер». А Сполучені Штати відправлять п'ять вертольотів Мі-17. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначає газета, США схвалили передачу Естонією, Литвою і Латвією зброї американського виробництва Україні. Рішення дозволить поставити українським Збройним силам протитанкові комплекси «Джавелін» і зенітні системи «Стінгер».

Крім цього, за даними джерел видання, США планують поставити Україні п'ять вертольотів Мі-17, які спочатку передбачалося передати військовим Афганістану.

Зазначається, що машини ремонтувалися на українських підприємствах.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що держави Балтії отримали згоду США на передачу Україні американської зброї.

Як повідомлялося, Естонія готова дати Україні ракети Javelin та гаубиці, але є умова.

Нагадаємо, Великобританія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті.

Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорює питання експорту зброї.

До слова, ЗМІ заявили, що Росія планує розмістити біля українських кордонів нове ядерне озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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