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    США не відправлять війська в Україну у разі вторгнення Росії – ЗМІ

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    Експерти вказують, що Сполучені Штати не мають договірних зобов'язань перед Україною - США не відправлять війська в Україну у разі вторгнення Росії – ЗМІ

    Експерти вказують, що Сполучені Штати не мають договірних зобов'язань перед Україною

    фото: depositphotos

    ЗМІ зазначає, що війна з Росією може бути величезною авантюрою для США з огляду на ризик обміну ядерними ударами

    Адміністрація США навряд чи відправить війська в Україну у разі вторгнення РФ, адже Вашингтон не має договірних зобов'язань перед Києвом. Про це в четвер, 20 січня, пише агентство Associated Press.

    Зазначається, що якщо США підуть війною проти Росії в Україні, це «може вв'язати сили і ресурси США на довгі роки і призвести до тяжких людських жертв», тоді як адміністрація Байдена «намагається зосередитися на Китаї як на головній загрозі безпеці».

    «Причина, з якої США відмовляться безпосередньо вступити в російсько-українську війну, є простою: Сполучені Штати не мають договірних зобов'язань перед Україною, і війна з Росією може бути величезною авантюрою з огляду на імовірну дестабілізацію ситуації в регіоні й ескалацію аж до надвеликого ризику обміну ядерними ударами», – йдеться в матеріалі.

    Водночас агентство відзначає, що бездіяльність засвідчує, що є ризик того, що можна означити як «згода з майбутніми діями Росії проти інших країн Східної Європи, таких як Прибалтійські держави - Естонія, Латвія та Литва».

    Втім, ЗМІ вважає, поки що не можна цілком зрозуміти, як США зможуть допомагати Україні, якщо Росія все ж таки вторгнеться на українську територію.

    Варто вказати, що будь-який перетин українського кордону військами РФ буде розцінений США як вторгнення.

    До слова, президент США Джо Байден озвучив два бажання Путіна щодо України.

    Також Байден розповів, чи візьмуть Україну в НАТО. Ще американський президент нагадав, що для вступу країни до НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

    На пресконференції Байден відповів на питання, чи хоче Путін повномасштабної війни. Нагадаємо, США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

    Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. Незабаром НАТО надішле Росії письмові пропозиції щодо «гарантій безпеки».

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    Теги: Росія США армія війна агресія військові Україна
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    США не відправлять війська в Україну у разі вторгнення Росії – ЗМІ