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    Непередбачувана поведінка Лукашенка здивувала Путіна. Думка білоруської опозиціонерки

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    Кремль розуміє, що режим Лукашенка наразі є слабким - Непередбачувана поведінка Лукашенка здивувала Путіна. Думка білоруської опозиціонерки
    Кремль розуміє, що режим Лукашенка наразі є слабким
    фото: BBC

    Деякі непередбачувані кроки білоруського диктатора дивують навіть Путіна

    Кремль не в змозі контролювати самопроголошеного «президента» Білорусі Олександра Лукашенка через його непередбачуваність. При цьому, російська влада розуміє, що режим Лукашенка зараз слабкий, і вона може використовувати його у своїх цілях. Про це в інтерв’ю виданню «Наша Ніва» заявила білоруська опозиціонерка, екскандидатка на посаду президента Білорусі Світлана Тихановська.

    «Існує відчуття, що у Кремля немає чіткої стратегії щодо того, що робити з Лукашенком у Білорусі», – додала вона.

    На думку Тихановської, російська влада наразі пасивно підтримує Лукашенка, але такі його дії, як посадка літака із опозиціонером на борту, спричинення міграційної кризи на кордоні з Євросоюзом, дивують навіть Кремль.

    «З одного боку, ми розуміємо, що ситуація в Білорусі небезпечна і для Росії. Там також не все стабільно, і люди шоковані. З іншого боку, режим втрачає свою функцію буферної зони. І з економічної точки зору для Росії це незручно», – пояснила політикиня.

    Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий піти у відставку, однак цьому мають передувати декілька умов. За його словами, це станеться «коли Захід припинить чинити тиск на країну, а її суверенітет буде гарантований.

    Лукашенко заявив, що Росія підтримає Мінськ у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва та Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.

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    Теги: Олександр Лукашенко Путін вбивство КДБ президент влада суверенітет Світлана Тихановська
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    Непередбачувана поведінка Лукашенка здивувала Путіна. Думка білоруської опозиціонерки