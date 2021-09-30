Лукашенко заявив про «підтримку» Путіна у разі військового конфлікту

За словами диктатора, на західному напрямку у Білорусі та Росії є фактично єдина армія

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія підтримає Мінськ у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва та Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку, повідомляють білоруські ЗМІ.

Російські та білоруські ЗМІ та телеграм-канали оприлюднюють відео інтерв'ю Лукашенка та називають його «інтерв'ю для CNN».

Отже, за словами диктатора, Мінськ вже давно є форпостом «Союзної держави» і на західному напрямку вже створена єдина армія Росії та Білорусі.

«Єдине збройне угруповання, основою якого є білоруська армія. І в разі конфлікту, ми це не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю», – додав Лукашенко.

Він також уточнив, що поки розмови про «форпост» на західному кордоні РФ безпідставні. Але в разі необхідності Росія та Білорусь створять його протягом місяця.

Напередодні ми повідомляли, що Білорусь припиняє надавати правову допомогу Україні.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує відкрити фронт з Україною.

Раніше Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Того ж дня МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні.

Додамо, що попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.



