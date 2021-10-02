Лукашенко назвав умови своєї відставки

Олександр Лукашенко перебуває на посту президента Білорусі вже 27 років

Лукашенко додав, що президентом може бути людина стільки, скільки вона забажає

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий піти у відставку, однак цьому мають передувати декілька умов. За його словами, це станеться «коли Захід припинить чинити тиск на країну, а її суверенітет буде гарантований», повідомляє «Белта».

Так, на питання журналіста американської телекомпанії CNN щодо відставки він відповів:

«Клянуся, я не збираюся бути президентом навіть до смерті. Клянуся. Все буде залежати від ситуації в Білорусі. Якщо ви, ваші патрони на Заході не втручатимуться звідки завгодно в нашу ситуацію і ми будемо відчувати себе впевнено і спокійно, як суверенна незалежна держава як народ, який заслужив бути суверенним і незалежним, повірте, все трапиться раніше, ніж ви думаєте».

Лукашенко додав, що президентом може бути людина стільки, скільки вона забажає і як її обере народ, але «якщо людина здорова і може керувати країною».

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія підтримає Мінськ у разі збройного конфлікту. Він також зазначив, що Москва та Мінськ практично створили єдину армію на західному напрямку.

Напередодні ми повідомляли, що Білорусь припиняє надавати правову допомогу Україні.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує відкрити фронт з Україною.

Раніше Лукашенко та президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні та вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Того ж дня МЗС відреагував на заяви Лукашенка про «бази НАТО» в Україні.

Додамо, що попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.