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    Байден завершив європейське турне й вилетів до США

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    Байден завершив європейське турне й вилетів до США - Байден завершив європейське турне й вилетів до США
    Байден завершив європейське турне й вилетів до США
    Фото: АР

    Байден сів на «борт номер один» та відправився з Женеви до Вашингтона

    Глава Білого дому Джо Байден завершив своє перше міжнародне турне й вилетів до американської столиці в середу, після проведення фінальної пресконференції за результатами зустрічі з кремлівським лідером у Женеві.
    Про це йдеться в повідомленні з місця події телеканалу CNN.

    «Президент США Джо Байден сів на «борт номер один» та відправився з Женеви до Вашингтона після його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним»,– зазначає телеканал.

    Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

    У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

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    Теги: США Путін президент
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    Байден завершив європейське турне й вилетів до США