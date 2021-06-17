Байден завершив європейське турне й вилетів до США

Байден сів на «борт номер один» та відправився з Женеви до Вашингтона

Глава Білого дому Джо Байден завершив своє перше міжнародне турне й вилетів до американської столиці в середу, після проведення фінальної пресконференції за результатами зустрічі з кремлівським лідером у Женеві.

Про це йдеться в повідомленні з місця події телеканалу CNN.

«Президент США Джо Байден сів на «борт номер один» та відправився з Женеви до Вашингтона після його саміту з президентом Росії Володимиром Путіним»,– зазначає телеканал.

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.