Лукашенко визнав Путіна єдиним другом

Лукашенко зазначив, що Путін друг не тільки його, а й усього білоруського народу

Білоруський лідер зізнався, що інших друзів у нього немає

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає російського лідера Володимира Путіна своїм другом. При цьому на питання, чи є у нього ще друзі, Лукашенко відповів негативно.

10 січня на російському пропагандистському телеканалі вийшло інтерв’ю з Лукашенком. Білоруський лідер, відповідаючи на питання журналістів, зазначив, що президент РФ – друг не тільки його, а й усього білоруського народу.

При цьому білоруський лідер показав журналістам хокейний майданчик на «Олімпік Арені», де він тренується, і розповів, що він з Путіним в єдиній команді не тільки на льоду, але і в політиці.

На прохання назвати тих, кого ще Лукашенко вважає своїми друзями, президент відповів, що таких, мабуть, немає.

«Важке питання. Я над ним дуже багато разів замислювався, приходжу до висновку, що, напевно, немає... Противників дуже багато. Чи стали вони ворогами, напевно, час покаже», – додав він.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Нагадаємо, білоруській опозиціонерці Колесниковій продовжили арешт до 8 березня.

Як повідомлялося, 9 січня у містах Білорусі відбулися «дворові» акції протестів.