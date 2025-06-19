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Рада достроково припинила повноваження нардепа Довгого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада достроково припинила повноваження нардепа Довгого
Довгий був обраний народним депутатом за виборчим округом № 102 у місті Знам’янка Кіровоградської області
фото: Facebook/Олесь Довгий

Після того як Довгий склав мандат, у парламенті залишилося 398 депутатів

Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого. Відповідне рішення ухвалили 244 парламентарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Народний депутат-мажоритарник Олесь Довгий подав заяву про складання депутатських повноважень. У своїх соцмережах парламентар повідомив, що йде з політики.

«Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата. Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти. Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність! До наступних новин», – йдеться в дописі.

Олесь Довгий – секретар Київської міської ради (2006-2011), позафракційний депутат Київської міської ради (з 2006 року). Позафракційний депутат Верховної ради VIII та IX скликання, член депутатської групи «Воля народу». У ВРУ IX скликання – голова підкомітету з питань медичного страхування Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

У політику Довгий прийшов у 2006 році, коли пройшов до Київської міської ради від «Блоку Леоніда Черновецького» та став секретарем. У 2011 році на знак протесту проти політики президента Віктора Януковича склав повноваження.

У 2014 році був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом № 102 (Кіровоградська область). Під час VIII скликання (26 жовтня 2014 – 27 листопада 2019) відповідав за зв’язки з Австрією та Чорногорією, входив до комітету з питань економічної політики, обіймав посаду секретаря депутатської групи «Воля народу».

У 2019 році Довгого було переобрано за тим самим округом. У новому скликанні став головою підкомітету з медичного страхування. Також він керував офісом представників бізнесу в парламенті.

Оскільки парламентар є мажоритарником, то Центральна виборча комісія мала б оголосити проміжні вибори в його окрузі, однак під час воєнного стану це неможливо. Тож округ № 102 залишиться без представництва у Верховній Раді до закінчення воєнного стану. На цей час у Раді залишається 398 парламентарів.

До слова, народна депутатка від «Слуги народу» Анна Колісник склала мандат. Правоохоронці підозрювали її у недостовірному декларуванні.

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Теги: Верховна Рада депутат Олесь Довгий

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