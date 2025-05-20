Скільки міст-побратимів у Києва і в яких країнах найбільше

Після початку широкомасштабної агресії Росії побратимство Києва з Москвою та Мінськом було розірвано

Після повномасштабного вторгнення додалися 14 побратимів Києва

Столиця України розширила свою міжнародну мережу партнерства до 70 міст-побратимів у майже 50 країнах світу. Про це свідчать дані, отримані громадською ініціативою «Голка» від Київради, інформує «Главком».

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення додалися 14 побратимів, серед них – Гамбург, Осло, Дублін, Вроцлав, Копенгаген, Мадрид, Барселона, Ліон, Марсель, Брюссель, Сараєво, Загреб, Сеул та Тайбей.

Загалом найбільше міст-побратимів столиця України має у Німеччині (Берлін, Лейпциг, Гамбург, Мюнхен), у Франції (Париж, Леон, Марсель, Тулуза), у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань), а також у Китаї, це зокрема Пекін, Ухань, Сучджоу, Гуанджоу.

Київ має 70 міст-побратимів у майже 50 країнах країнах інфографіка: громадська ініціатива «Голка» в рамках спецпроєкту «Києве мій»

Заступник голови фракції «Удар» у Київраді Дмитро Білоцерківець відзначив реакцію міст-партнерів на початку повномасштабної війни: «Брюссель, наші міста-побратими у Німеччині, Литва, Латвія – та згодом усі згуртувалися і підключалися: приймали українських біженців, збирали гуманітарну допомогу для України». Депутат також відзначив готовність міст-побратимів Києва до повоєнного відновлення: «Міста-побратими долучаються не тільки допомогою, надаючи автобуси, генератори тощо. А й готові надалі брати участь у повоєнному відновленні. І над розвитком працює і місцева влада, і Асоціація міст України».

Співавтор проєкту «Києве мій» та директор громадської спілки«Музею видатних киян» Сергій Костянчук розповів, що до Дня столиці у 2019 році була створена окрема виставка, присвячена містам-побратимам, з символами кожного з них.

Фото з виставки 2019 року під Київрадою

«Це важливо для розуміння, яку мережу помічників ми маємо по світу. Важливо відзначити наших друзів і примножувати їхню кількість», – підкреслив він.

Як повідомлялося, що Барселона стала сьомим європейським містом, із якими Київ підписав побратимство від початку широкомасштабної агресії Росії. Раніше містами-побратимами Києва стали Мадрид, Париж, Марсель, Ліон, Осло і Гамбург. Водночас побратимство з Москвою та Мінськом розірвано.