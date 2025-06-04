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Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон
Захисники мають право на щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів
фото з відкритих джерел

Військові, які звільняються зі служби під час дії воєнного стану, зможуть отримати грошову компенсацію

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №11495. Він передбачає компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За відповідне рішення проголосували 311 парламентарів. Відтепер військові, які звільняються зі служби під час дії воєнного стану, зможуть отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічних, додаткових і соціальних відпусток.

Як відомо, народні депутати у березні підтримали за основу законопроєкт №11495. Військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби.

Нагадаємо, найбільше в Україні зараз заробляють військові, а серед підприємств невійськового сектору – фахівці IT-сфери. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційними норми, які обмежують право працівників на щорічну оплачувану відпустку під час воєнного стану.

До слова, екскомандира дивізіону однієї з військових частин на Херсонському напрямку повідомили про підозру в одержані хабаря та перевищенні службових повноважень. За даними слідства, затриманий відпускав військовослужбовців у відпустки та приховував їхню відсутність від командування. За це він брав з військових гроші або цінні речі, зокрема побутову та комп’ютерну техніку. Також фігурант вимагав гроші з військових, погрожуючи покараннями за нібито порушення службової дисципліни.

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Теги: Верховна Рада військові відпустка

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