Схема на мільйони на реабілітації наркозалежних. Депутатка з Одеси отримала підозру

Слідство встановило, що через підставні послуги з міського бюджету зникло понад $2 млн. грн







Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру депутатці – членкині постійної комісії з питань охорони здоров’я Одеської міськради. Її вважають організаторкою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах. Підозри також отримали ще шестеро учасників схеми – посадовці та підприємці. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що депутатка організувала схему розкрадання коштів, виділених на міську програму реабілітації наркозалежних. До неї вона залучила керівника комунального підприємства, працівника Департаменту охорони здоров’я міськради, голову громадської організації та кількох підприємців, яких контролювала.

Депутатка та інші фігуранти підозрюються у привласненні понад $2 млн грн бюджетних коштів фото: Офіс Генпрокурора

Підозрювані налагодили схему під час виконання договорів про надання послуг за програмою «28 днів». Угоду було укладено між комунальним некомерційним підприємством «Центр психічного здоров’я та боротьби з залежностями» та ФОП.

До звітів фігуранти вносили неправдиві дані – використовували особисту інформацію людей, які не проходили курс або проходили його за власний рахунок, а також зазначали послуги, які не надавались або були надані частково.

За даними слідства, у 2023–2024 роках учасники схеми привласнили понад $2 млн. грн з бюджету. Їх підозрюють в організації привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Представники Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру у справі фото: Офіс Генпрокурора

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше «Главком» повідомляв, що голові «Полтаваобленерго», його заступнику та фінансовому директору детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру за організацію схеми ухилення від сплати податку. Слідство встановило, що для того, щоб зменшити податкові зобов'язання, посадовці використали фіктивне підприємство, аби провести безтоварну операцію нібито із закупівлі трансформаторів на суму 274,9 млн грн.

Також «Главком» інформував, що у Запоріжжі ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. У прифронтовому місті весь ректорат одного з університетів продав майже 3 тис. фейкових посвідчень аспірантів.