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Рада проголосувала за реформу АРМА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Рада проголосувала за реформу АРМА
Законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами
фото: arma.gov.ua/АРМА

Ухвалення реформи є однією з умов для розблокування європейської фінансової допомоги на сотні мільйонів

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12374-д, який передбачає реформи Національного агентства з розшуку та управління активами (АРМА). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідне рішення ухвалили 253 народні депутати. Закон передбачає оновлення принципів роботи агентства. Зокрема, запроваджуються нові вимоги до кандидатів на посаду голови АРМА та процедура добору за участю міжнародних експертів. Також документ встановлює прозорий механізм управління арештованими активами та посилює контроль за їх передачею.

За словами народного депутата, ухвалення реформи є однією з умов для розблокування фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу на суму 600 млн євро.

Нагадаємо, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вперше оголосило про запуск серії конкурсів на управління арештованими квартирами, які будуть передані для потреб українських захисників, членів їхніх сімей та тих, хто втратив житло внаслідок війни.

Раніше Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов’язаним з Росією. Серед переданих активів також судно Emmakris III, арештоване рішенням Печерського районного суду Києва у квітні 2023 року.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Серед них і бурштиновий портрет самого Медведчука.

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Теги: АРМА Верховна Рада

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