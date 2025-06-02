Нардепка Анна Колісник склала мандат

У жовтні 2022 року за дорученням керівника САП прокурором повідомлено про підозру Колісник у внесенні недостовірних відомостей до декларації

Колісник подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня

Народна депутатка від Слуги народу Анна Колісник вирішила скласти мандат. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики погодив її заяву. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Ради.

Згідно з документом, Колісник подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня. Комітет розглянув її та рекомендував Верховній раді ухвалити її в цілому 2 червня.

Анна Колісник закінчила юридичний факультет Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «міжнародне право». У 2019 році під час президентських виборів була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у ТВО №168 (Харківська область). У 2019 році була обрана народною депутаткою Верхоної Ради від партії «Слуга народу» номером 94 у списку як безпартійна. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. У жовтні 2019 року не підтримала в комітеті законопроєкт про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості. До обрання працювала судовою експерткою у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. У 2021 році за даними медіа, Колісник у телефонній переписці під час позачергового засідання Верховної Ради написала, що «треба звалювати з цієї країни». Потім депутатка пояснила це тим, що писала про весняний відпочинок.

Так, у жовтні 2022 року за дорученням керівника САП прокурором повідомлено про підозру Анні Колісник у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

«Досудовим розслідуванням, яке розпочато за матеріалами НАЗК та здійснюється детективами НАБУ, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з’ясувалося, що нардепка не внесла відомості про нежитлові приміщення, які розташовані в м. Харків, що належать їй на праві власності. Загалом вона не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

Навесні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав її винною та оштрафував на 1342 грн за пропуск судового засідання. Однак, через закінчення терміну давності, Колісник була звільнена від покарання. У червні того ж року Апеляційна палата ВАКС закрила справу щодо недостовірного декларування.