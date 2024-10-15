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Олесь Довгий придбав цілий поверх в елітному столичному ЖК

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Олесь Довгий придбав цілий поверх в елітному столичному ЖК
Придбані нардепом апартаменти в елітному житловому комплексі на вулиці Десятинній, 11, що в історичній частині Києва
колаж: glavcom.ua

Колишній соратник Черновецького обзавівся коштовною нерухомістю у середині вересня. Якщо вірити офіційним звітам, обійшлася покупка одіозному політику в мільйон євро

Позафракційний народний депутат і екссекретар Київської міської ради Олесь Довгий придбав квартиру площею 401,7 кв. м за ціною 44,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані реєстрів нерухомості.

Придбані апартаменти в елітному житловому комплексі на вулиці Десятинній, 11, що в історичній частині Києва.

Олесь Довгий придбав цілий поверх в елітному столичному ЖК фото 1
дані з реєстру нерухомості
Олесь Довгий придбав цілий поверх в елітному столичному ЖК фото 2
дані з реєстру декларацій

Поруч з будинком МЗС, Михайлівський та Софійський собор, Андріївський узвіз.

У пішій доступності усі головні столичні театри, Майдан, Хрещатик, Поділ, Золоті ворота.

Олесь Довгий став сусідом Посольства Великої Британії в Україні
Олесь Довгий став сусідом Посольства Великої Британії в Україні
джерело: google-maps

«З верхніх поверхів відкривається чудовий вид на природу. ЖК підійде сім’ям, особливо молодим, яким важливим є спокій і домашній затишок», – йдеться в оголошенні агенції нерухомості.

Особливістю ЖК, в якому купив житло Олесь Довгий, є те, що сусідів у нього фактично не буде. Кожна квартира займає цілий поверх. Тобто у дев’ятиповерховому ЖК всього дев’ять апартаментів.

ЖК, в якому тепер поверх належить Олесю Довгому, введений в експлуатацію 2010 року
ЖК, в якому тепер поверх належить Олесю Довгому, введений в експлуатацію 2010 року
фото з відкритих джерел

ЖК, в якому тепер поверх належить Олесю Довгому, введений в експлуатацію 2010 року, забудовником виступила компанія Kiev Standard.

Крім цього, обранець задекларував придбання паркомісця площею 21,3 кв. м вартістю 1,1 млн грн.

Продавцем квартири та паркомісця виступив громадянин Євген Шаповалов. Між іншим, у декларації за 2023 рік Олесь Довгий вказав оренду двох паркомісць площами 14,3 кв. м і 21,3 кв. м у цього ж Євгена Шаповалова.

Треба наголосити: до купівлі елітної нерухомості Олесь Довгий ретельно готувався, він стабільно в останні місяці декларував великі доходи. Гроші депутату платила громадянка Олександра Климова, яка пов’язана із співзасновником і співвласником «Нової Пошти» В’ячеславом Климовим. Всього протягом березня-вересня цього року від Олександри Климової надійшло 48,4 млн грн у вигляді забезпечувального платежу.

Також 19 вересня Довгий одержав 17,7 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна тій же громадянці Климовій.

За відомостями ЗМІ, згадані забезпечувальні платежі сплачує родина Климових (у грудні 2023 року платіж на суму 22,1 млн грн зробив В’ячеслав Климов, співзасновник і один з власників «Нової Пошти») у вигляді офіційної застави на придбання обʼєкта нерухомості в Олеся Довгого, який вони планують викупити впродовж трьох років.

Додамо, що днями у соціальній мережі політик Олесь Довгий похвалився не новою нерухомістю, а… вмінням готувати піцу. На світлинах обранець у фартусі демонструє своїм дітям кулінарні здібності.

Олесь Довгий на кухні. У новій квартирі?
Олесь Довгий на кухні. У новій квартирі?
фото: Олесь Довгий/Facebook

Політик Олесь Довгий виходець із заможної родини.У декларації за 2023 рік Довгий вказав 19 об'єктів нерухомості, найдорожчим з яких на той момент була київська квартира площею 413,10 кв. м вартістю 21 млн грн.

Згідно з відкритих даних, свій перший мільйон доларів Олесь Довгий заробив у 21 рік. У політиці – він з 26 років (у 2006 році на місцевих виборах пройшов до Київської міської ради від Блоку Леоніда Черновецького).

Був секретарем Київської міськради при міському голові Леонідові Черновецькому, на час каденції якого припала велика приватизація комунального майна киян.

З 2014 року і до сьогодні Олесь Довгий є депутатом Верховної Ради.

У 2017 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко виступав за зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого. Обранець підозрювався в незаконному відчуженні комунального майна, коли перебував на посаді секретаря Київської міськради, 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків» загальною площею 44,25 га. Наприкінці того ж 2017-го кримінальну справу проти Довгого було закрито через відсутність доказів провини.

Батько нардепа Довгого Станіслав Олексійович наприкінці 90-х років-початку нульових працював міністром у справах науки і технологій України, головою правління «Укртелекому», головою Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

Як повідомляв «Главком», родичі заступника Кличка Володимира Прокопіва придбали багато комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Однак, хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування, «подекуди під питанням».

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Теги: Верховна Рада Олесь Довгий декларація війна нерухомість бізнес гроші

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