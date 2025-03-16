Поява нардепа Довгого на заході волонтерів спровокувала хвилю обурення у мережі

Дружбою із Довгим військові можуть заплямувати себе, вважають користувачі соцмереж

Позафракційний народний депутат і екссекретар Київської міської ради Олесь Довгий відвідав благодійний захід, зорганізований Медичною службою «Ульф» окремого 108-го батальйону Вовків Да Вінчі. Як повідомляє «Главком», про це Довгий повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він опублікував знімок керівницею цієї медслужби – депутаткою Київської міськради, нареченою Дмитра Коцюбайла Аліною Михайловою та подякував їй за працю.

Утім, поява нардепа на заході військових обурила мережу. Коментатори пригадали, що Довгий має неоднозначну репутацію, тож дружбою з ним можна заплямувати себе.

«Особа в Києві представлення не потребує. У Кличка Бондаренко, у Черновецького Лесик Довгий. Скільки ця патороч будучи секретарем Київради землі накрала для забудовників, важко навіть порахувати… Також він продовжує знищувати Київ вже як забудовник… Ну тому давайте записувати інтерв’ю і писати пости про корупцію в Києві і поганих забудовників, але разом з тим обійматися з Лесиком Довгим, це ж другоє», – написав Олег Симороз.

«Це дикий мрак якийсь. За все, що він зробив з Києвом за Черновецького, його не мали б на поріг допускати, а не піарити як помічника», – вважає журналістка Тетяна Ніколаєнко.

«Не від усіх варто приймати допомогу і не з усіма слід робити спільні фото. Має бути внутрішній фільтр», – підтримують дописувачів у коментарях.

Раніше позафракційний народний депутат і екссекретар Київської міської ради Олесь Довгий придбав квартиру площею 401,7 кв. м за ціною 44,6 млн грн.

Політик Олесь Довгий виходець із заможної родини.У декларації за 2023 рік Довгий вказав 19 об'єктів нерухомості, найдорожчим з яких на той момент була київська квартира площею 413,10 кв. м вартістю 21 млн грн.

Згідно з відкритих даних, свій перший мільйон доларів Олесь Довгий заробив у 21 рік. У політиці – він з 26 років (у 2006 році на місцевих виборах пройшов до Київської міської ради від Блоку Леоніда Черновецького).

Був секретарем Київської міськради при міському голові Леонідові Черновецькому, на час каденції якого припала велика приватизація комунального майна киян.

З 2014 року і до сьогодні Олесь Довгий є депутатом Верховної Ради.

У 2017 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко виступав за зняття депутатської недоторканності з Олеся Довгого. Обранець підозрювався в незаконному відчуженні комунального майна, коли перебував на посаді секретаря Київської міськради, 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків» загальною площею 44,25 га. Наприкінці того ж 2017-го кримінальну справу проти Довгого було закрито через відсутність доказів провини.

Батько нардепа Довгого Станіслав Олексійович наприкінці 90-х років-початку нульових працював міністром у справах науки і технологій України, головою правління «Укртелекому», головою Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

Як повідомляв «Главком», родичі заступника Кличка Володимира Прокопіва придбали багато комерційної та житлової нерухомості за роки його роботи в Київраді та КМДА. Однак, хронологія та спосіб появи цих активів, як і джерела фінансування, «подекуди під питанням».