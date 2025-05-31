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Чергові погрози від РФ: депутат назвав міста, які Україна може втратити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чергові погрози від РФ: депутат назвав міста, які Україна може втратити
Андрій Картаполов погрожує Україні
фото з відкритих джерел

У разі відмови від «мирного врегулювання», Україна нібито залишиться без Одеси, Сум, Харкова та інших територій

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов погрожує Україні втратою міст, якщо не буде мирного врегулювання. Як інформує «Главком», про це він заявив пропагандистам інформаційної агенції ТАСС.

За словами Картаполова, у разі відмови від «мирного врегулювання», Україна нібито залишиться без Одеси, Сум, Харкова та інших територій.

Це вже не перша погроза росіян на тлі мирних переговорів у Стамбулі. Постійний представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя зазначав, що у Кремлі готові продовжувати та нарощувати бойові дії в Україні «стільки, скільки буде потрібно».

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що невдалі переговори можуть призвести до початку більш жахливого етапу війни з новою зброєю та учасниками. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп встановив двотижневий термін для російського диктатора Путіна для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню.

Як пише NBC News, американський лідер додав лише «завуальовані погрози щодо наслідків для Москви, якщо він не буде задоволений», пише «Главком».

Зазначається, що Трамп та Путін давно підтримують публічні стосунки, але останнім часом напруженість між ними зросла. Це відбувається, ймовірно, через те, що Трамп не зміг за час свого перебування у кріслі Овального кабінету змусити Путіна до припинення вогню.

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Теги: депутат Державна Дума Україна погрози

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