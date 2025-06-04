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Студенти-медики проходитимуть обов'язкову військово-медичну підготовку – Верещук

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Студенти-медики проходитимуть обов'язкову військово-медичну підготовку – Верещук
Парламент прийняв за основу законопроєкт №13276, який вносить зміни до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
фото: depositphotos.com

Документ передбачає масштабну реформу в системі підготовки військових медиків

Сьогодні, 4 червня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №13276, який вносить зміни до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Як інформує «Главком», про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Ключові зміни:

  • Всі державні та приватні медичні виші зобов’язані відкрити військово-медичні кафедри.
  • Військово-медичну підготовку проходитимуть усі студенти-медики – незалежно від статі.
  • Навчання на цих кафедрах буде безкоштовним.

«Це – серйозне посилення спроможностей військової медицини в Україні.», написала вона.

Нагадаємо, запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоровʼя про розбронювання працівників медичної сфери стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями. 

Зауважимо, уряд ухвалив рішення про повне бронювання працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності. Мова про установи громадського здоров'я, установи, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центри крові.

Раніше дозволялося бронювати 50% працівників медичних закладів від кількості військовозобов’язаних.

Як відомо, розбронювання медичних працівників відбуватиметься на запит від Міністерства оборони та командування Медичних сил.

Після запиту Міністерство охорони здоров’я у координації з департаментами охорони здоров’я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Процес буде організовано таким чином, аби забезпечити належне функціонування медичних закладів.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів, відповідно до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час. Далі фахівці мобілізуватимуться до Збройних сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Як повідомлялося, процедура розбронювання медичних працівників для потреб Збройних Сил України полягає в тому, що людина укладає контракт на рік та призивається виключно на медичну посаду.

До слова, наявність відстрочки або бронювання від мобілізації не звільняє українців від обов'язку прибути до територіального центру комплектування за повісткою та оновити свої дані.

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Теги: медик законопроєкт Ірина Верещук студенти Верховна Рада

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