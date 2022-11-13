Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20

Завтра починається саміт G20 в Індонезії

Верховна Рада України готує звернення із закликом до міжнародних партнерів виключити Росію із G20. Про це у Телеграмі повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Железняк зазначає, що відповідна постанова буде внесена до Ради вже на наступному тижні, тоді ж відбудеться голосування.

«Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв’язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів щодо виключення РФ з «Групи двадцяти» (G20). Відповідна постанова буде внесена та проголосована у ВР вже на наступному тижні», – зазначив він.

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Железняк додав, що у 2014 після анексії Криму РФ вже вигнали з «великої вісімки» (G8).

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в Індонезії, навіть онлайн

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

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Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн.

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що участь Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи.