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Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Рада готує звернення щодо виключення Росії з G20
Рада готує звернення із закликом виключити Росію з G20
фото: Reuters

Завтра починається саміт G20 в Індонезії

Верховна Рада України готує звернення із закликом до міжнародних партнерів виключити Росію із G20. Про це у Телеграмі повідомив член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Железняк зазначає, що відповідна постанова буде внесена до Ради вже на наступному тижні, тоді ж відбудеться голосування.

«Завтра починається саміт G20 в Індонезії. У зв’язку з цим парламент готує звернення із закликом до міжнародних партнерів щодо виключення РФ з «Групи двадцяти» (G20). Відповідна постанова буде внесена та проголосована у ВР вже на наступному тижні», – зазначив він.

Железняк додав, що у 2014 після анексії Криму РФ вже вигнали з «великої вісімки» (G8).

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в Індонезії, навіть онлайн

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн. 

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що участь Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи.

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Теги: парламент саміт

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