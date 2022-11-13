Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна

«Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності»

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час саміту G20 розкритикує режим російського диктатора Володимира Путіна за агресію проти України. Про це йдеться у заяві глави британського уряду, яку в неділю опублікувала газета The Daily Telegraph.

«На цьому саміті G20 не буде як завжди. Ми критикуємо режим Путіна, що посіяв хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь, – йдеться в заяві Ріші Сунака. – Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності й вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20».

У британському уряді зауважили, що Сунак використає формат G20, щоб продовжувати створювати «регіональні альянси, засновані на наших цінностях», наприклад, як тристоронню військову угоду AUKUS (військовий альянс Австралії, Великобританії та США), створений у 2021 році.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не братиме участі в саміті лідерів Великої двадцятки, який відбудеться на Балі в Індонезії, навіть онлайн

Раніше повідомлялося, що рішення Путіна про відмову від участі у саміті дозволить йому уникнути конфронтації, у тому ж числі з президентом США Джо Байденом, який назвав голову Кремля військовим злочинцем. Також російська сторона занепокоєна тим, що європейські лідери уникатимуть президента під час саміту.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн.

До відома, у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміті «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що участь Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи.