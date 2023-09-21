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Рада прийняла законопроєкт про нацменшини з обмеженнями для російської мови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада прийняла законопроєкт про нацменшини з обмеженнями для російської мови
фото з відкритих джерел

Внесення змін до законодавства дозволить державі виконати важливу рекомендацію Європейської комісії

Сьогодні, 21 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону «Про національні меншини (спільноти) України». У місцях компактного проживання нацменшин дозволені публічні заходи реклама та мовами цих меншин (окрім російської). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняка в Telegram.

Рішення підтримали 318 народних обранців.

Рада прийняла законопроєкт про нацменшини з обмеженнями для російської мови фото 1

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту №9610, у червні Венеційська Комісія оприлюднила висновок до закону, ухваленому в грудні 2022 року, в якому містяться зауваження, здебільшого спрямовані на приведення деяких норм у відповідність до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

«Внесення відповідних змін до законодавства також дозволить державі виконати важливу рекомендацію Європейської комісії у контексті набуття Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у червні Венеційська комісія, яка є дорадчим органом Ради Європи, опублікувала висновок щодо українського закону про національні меншини України (№8224). Комісія привітала ухвалення цього закону і визнала, що він надає низку гарантій відповідно до міжнародних стандартів. Водночас частину положень документа слід переглянути. Вона закликає, зокрема,  поширити право на проведення заходів мовами меншини на всіх людей та вилучити зобов’язання забезпечувати їх український переклад «або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності».

Теги: Верховна Рада депутат мова Ярослав Железняк

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