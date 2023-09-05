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Нардепи відхилили поправку про негайне відкриття публічних декларацій

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардепи відхилили поправку про негайне відкриття публічних декларацій
фото ілюстративне

Відновлення е-декларування передбачає, що декларанти мають подати декларацій не лише за поточний рік, а також за 2021-2022 роки

Народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію. Громадськість вимагає ветувати прийнятий проєкт. Про це пише рух «Чесно».

Поправку про відкриття реєстру декларацій №371 подала голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна. Вона набрала лише 199 голосів «за», найбільший рівень підтримки за неї у фракціях «Голос» та «ЄС». Найменша підтримка у голосуванні за відкриття реєстру у фракції «Батьківщина» та групи «Відновлення України».

Крім того, перед тим нардепи також провалили поправку №10 представників «Європейської солідарності» про декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених президента. За дану поправку проголосували лише 185 нардепів «за».

Відновлення е-декларування передбачає, що декларанти мають подати декларацій не лише за поточний рік, а також за 2021-2022 роки. Крім того, відновлюються спецперевірки декларацій НАЗК. Військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після закінчення воєнного стану або демобілізації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн.

Теги: декларація депутат Верховна Рада

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