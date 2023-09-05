Нардепи відхилили поправку про негайне відкриття публічних декларацій

Відновлення е-декларування передбачає, що декларанти мають подати декларацій не лише за поточний рік, а також за 2021-2022 роки

Народні депутати провалили поправку про відновлення публічної роботи реєстру декларацій НАЗК до законопроєкту №9534. Таким чином реєстр декларацій залишається закритим іще на рік, якщо президент Володимир Зеленський підпише таку редакцію. Громадськість вимагає ветувати прийнятий проєкт. Про це пише рух «Чесно».

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Поправку про відкриття реєстру декларацій №371 подала голова Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна. Вона набрала лише 199 голосів «за», найбільший рівень підтримки за неї у фракціях «Голос» та «ЄС». Найменша підтримка у голосуванні за відкриття реєстру у фракції «Батьківщина» та групи «Відновлення України».

Крім того, перед тим нардепи також провалили поправку №10 представників «Європейської солідарності» про декларування керівництва Офісу президента, заступників, радників та уповноважених президента. За дану поправку проголосували лише 185 нардепів «за».

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Відновлення е-декларування передбачає, що декларанти мають подати декларацій не лише за поточний рік, а також за 2021-2022 роки. Крім того, відновлюються спецперевірки декларацій НАЗК. Військові, які беруть участь в бойових діях, подаватимуть декларації через 90 днів після закінчення воєнного стану або демобілізації.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила новий закон про електронне декларування для депутатів і держслужбовців, яким скасувала відповідальність для тих посадовців, які не вказали в декларації майно на суму до 1,3 млн грн.