Закон про нацменшини. Венеційська комісія оприлюднила рекомендації

Експерти Ради Європи просять Україну переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями

Венеційська комісія, яка є дорадчим органом Ради Європи, опублікувала висновок щодо українського закону про національні меншини України (№8224).

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Комісія привітала ухвалення цього закону і визнала, що він надає низку гарантій відповідно до міжнародних стандартів. Водночас частину положень документа слід переглянути. Вона закликає, зокрема, поширити право на проведення заходів мовами меншини на всіх людей та вилучити зобов’язання забезпечувати їх український переклад «або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності».

Також експерти Ради Європи просять переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями, уточнити питання перекладу «написів офіційних назв та інформації для загального ознайомлення мовою меншини» та ухвалити методологію стосовно використання мов нацменшин в органах влади (нині закон передбачає, що її має розробити уряд).

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Рекомендації стосуються перегляду й інших законів, зокрема щодо «обмеження свободи використання мови меншин та диференційоване ставлення до мов меншин» та права на доступ до ЗМІ мовами меншин шляхом скасування мовних квот у законі «Про медіа».

Окремо «Венеційка» просить учергове відкласти переведення системи освіти на українську мову й продовження перехідного періоду, переглянувши її у світлі попереднього висновку комісії.

Народний депутат України Володимир В’ятрович назвав висновок Комісії відверто упередженим та частково неадекватним.

«Для будь-кого (крім членів Венеційської комісії) очевидно, що якщо поруч висять, наприклад, вивіски угорською і українською мовами, то вивіска українською ніяк не порушує прав угорської меншини. А поради дозволити вивіски без україномовного варіанту взагалі жодного стосунку до захисту меншин не мають і є закликом до дискримінації українців у власній державі», – зазначає В'ятрович.

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Крім того, нардеп зазначає, що комісія вирішала надати рекомендації на тему законів про державну мову, про освіту й про медіа, про що її взагалі ніхто не просив.

«Штучно протиставляючи захист державної мови правам меншин, Венеційська комісія рекомендує скасувати важливі норми, які захищають українську мову», – додав він.

Йдеться, зокрема, про вимоги закону про медіа, що українською мовою має бути 90% програм на загальноукраїнських і 80% на регіональних каналах, а також закону про мову, що 50% асортименту книжок у книгарнях має бути українською.

Нагадаємо, закон «Про національні меншини (спільноти)» набув чинності в Україні в березні 2023 року. Цей закон – серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС. Україна не зверталася за таким висновком перед ухваленням закону у грудні 2022 року, хоча й використала попередні висновки.