Закон про е-декларування: лише один нардеп проголосував проти

Єдиний, хто не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців «слуга» Дмитро Микиша

Сьогодні, 20 вересня, Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського. Єдиний, хто не підтримав публічний доступ до декларацій посадовців «слуга» Дмитро Микиша. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко

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«Людина, яка проголосувала проти – нардеп Дмитро Микиша від «Слуг»» – написав Гончаренко.

Раніше харківський нардеп від «Слуги народу»» Дмитро Микиша пояснював відмову голосувати за правку про миттєве відкриття декларацій тим, що інформація з декларацій може бути використана ворогом і вплинути на безпеку громадян.

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Дмитро Микиша

Член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 181 округу (Харківська область) від партії “Слуга народу” як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

З 2016 року – член правління ГО «Агенція з розвитку та інвестицій».

З 2015 року - заступник Мереф’янського міського голови (Харківська область) з питань діяльності виконавчих органів ради.

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З 2009 до 2015 року року працював запасним черговим, а потім черговим по залізничній станції Відокремленого підрозділу «Харківська дирекція залізничних перевезень» ДП «Південна залізниця».

Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «організація перевезень та управління на транспорті», Харківський технікум залізничного транспорту за фахом «організація міжнародних перевезень», The Aspen Institute Kyiv та Школу акторської майстерності «ТЕСТО». З 2017 року навчається в ХРІДУ НАДУ при Президентові України за спеціальністю «державне управління».

Як повідомляє рух «Чесно» наприкінці 2022 року Микиша проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Публічне обговорення проєкту не проводилося. ГО, ЗМІ та Асоціація міст України закликали нардепів доопрацювати проєкт. За кілька годин після скандального голосування петиція з вимогою до президента накласти вето набрала більше 25 000 голосів. НАЗК повідомила, що подані антикорупційні зауваження враховані не в повній мірі

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Зеленського.