Заступники Резнікова написали заяви на звільнення – нардеп

Віталій Дейнега заперечив свою відставку і повідомив, що співпрацюватиме із новим міністром

Троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення. Це сталося перед призначення нового очільника Міноборони. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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За словами парламентаря, заяви про відставку написали троє чиновників Міноборони:

заступник міністра оборони Володимир Гаврилов;

заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега;

заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрій Шевченко.

Утім, Віталій Дейнега заперечив свою відставку і повідомив, що співпрацюватиме із новим міністром.

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«Кадровою політикою Міноборони займаються не в телеграмі. То ж думаю що ми з новим міністром якось розберемось і тоді я сам все повідомлю. Думаю що у нас обох є очікування одне від одного. І треба час щоб ми домовились чи ні про них та спільну стратегію», - написав Дейнега у Facebook.

Він також додав, що збирається довести до кінця розпочаті справи. «Щодо мене особисто – то я хочу завершити почате в Міноборони. Завершити капітальний, а не ямочний ремонт і глибоку модернізацію оборонного ІТ сектору. Є ті кому це невигідно. Є багато гравців яким геть не вигідно сильне МО (Міноборони – «Главком») підчас війни. Для когось зняття мене з посади стане спасінням від звільнення, для когось – надією відпетляти від значно серйозніших юридичних наслідків, для когось – можливістю ослабити одне з ключових відомств в державі на свою користь», – резюмував заступник міністра.

Нагадаємо, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранці.