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Допомагав уникнути ротації на передову: на Тернопільщині затримано депутата

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Допомагав уникнути ротації на передову: на Тернопільщині затримано депутата
Посадовця з Тернопільщини затримали під час одержання хабаря
фото СБУ

Депутату загрожує 8 років у в'язниці

СБУ затримала депутата на Тернопільщині. За даними слідчих, чоловік за $6 тис. допомагав військовим уникнути виконання завдання на передовій. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ.

Слідчі встановили, депутат із Тернопільщини мобілізувався до ЗСУ та проходив службу у регіоні. За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє «сприяння» в уникненні планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.

«Задокументовано, що саме з такою «пропозицією» він звернувся до службовця місцевого військкомату, якого мали відправити на передову», – йдеться у повідомленні. 

Депутата з Тернопільщини та його спільнику загрожує 8 років позбавлення волі
Депутата з Тернопільщини та його спільнику загрожує 8 років позбавлення волі
фото СБУ

За $6 тис. депутат обіцяв військовому, що «вирішить питання» з його керівництвом про «відтермінування» службового відрядження на фронт. До незаконної діяльності посадовець залучив знайомого підприємця як посередника для передачі хабаря.

«Однак маскування злочину не допомогло його організатору – правоохоронці затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм всієї суми неправомірної вигоди у Тернополі», – повідомили у СБУ.

Депутат з Тернопільщини обіцяв військовим за гроші уникнути ротації на передову
Депутат з Тернопільщини обіцяв військовим за гроші уникнути ротації на передову
фото СБУ

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. 

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Передусім перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми.

Нагадаємо, на Миколаївщині командиру однієї із військових частин інкримінують недбале ставленні до військової служби. Посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн.

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Теги: депутат військові Тернопільщина

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