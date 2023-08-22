Рада відновила доступ до персональних сторінок нардепів

На сайті Верховної Ради повернули у меню розділ «Склад і структура», в якому ліворуч є підрозділ «Народні депутати України»

22 серпня на сайті Верховної Ради відновили персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу, які були закриті після початку повномасштабного вторгнення.

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Раніше відновити профайли нардепів пообіцяв перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Тоді він наголосив на тому, що «ця інформація є де завгодно – у Вікіпедії, на сайтах ГО, але її немає на сайті парламенту. Є дискусія, а скільки депутатів залишилось, лунає невпевненість чи 403, чи 402… Ганебно для парламентської демократії, що ми не знаємо скільки у нас депутатів».

На сайті Верховної Ради повернули у меню розділ «Склад і структура», в якому ліворуч є підрозділ «Народні депутати України». Далі за потрібними категоріями можна знайти інформацію про роботу усіх нардепів, чисельний склад фракцій та груп, та ін.

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На сайті Верховної Ради відновили персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу, які були закриті після початку повномасштабного вторгнення фото: скріншот

Крім того, відновлено публікацію інформацію не лише про нардепів IX скликання ВРУ, але й попередніх.

Зазначимо, що парламент з початку пандемії працює у закритому режимі і журналісти та представники громадського сектору не мають доступу до будівлі парламенті і не можуть висвітлювати роботу на сесіях та під час засідань комітетів.

Нагадаємо, 9 серпня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає відновлення партійного звітування (№ 9419-1). Всього підтримали це рішення 291 депутат.

Найбільший відсоток підтримки у фракції «Слуга народу» – 85%. «Довіра» та ПЗЖМ дали майже однаковий відсоток голосів, відповідно 78% і 77%. «Голос» – 50%, «ЄС» – 48%, Відновлення України – 47%, «За майбутнє» – 47%. Найменший відсоток голосів дала «Батьківщина» (42%