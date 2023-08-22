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Рада відновила доступ до персональних сторінок нардепів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада відновила доступ до персональних сторінок нардепів
Верховна Рада відновила персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На сайті Верховної Ради повернули у меню розділ «Склад і структура», в якому ліворуч є підрозділ «Народні депутати України»

22 серпня на сайті Верховної Ради відновили персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу, які були закриті після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше відновити профайли нардепів пообіцяв перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Тоді він наголосив на тому, що «ця інформація є де завгодно – у Вікіпедії, на сайтах ГО, але її немає на сайті парламенту. Є дискусія, а скільки депутатів залишилось, лунає невпевненість чи 403, чи 402… Ганебно для парламентської демократії, що ми не знаємо скільки у нас депутатів».

На сайті Верховної Ради повернули у меню розділ «Склад і структура», в якому ліворуч є підрозділ «Народні депутати України». Далі за потрібними категоріями можна знайти інформацію про роботу усіх нардепів, чисельний склад фракцій та груп, та ін.

На сайті Верховної Ради відновили персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу, які були закриті після початку повномасштабного вторгнення
На сайті Верховної Ради відновили персональні сторінки народних депутатів з інформацією про їхню роботу, які були закриті після початку повномасштабного вторгнення
фото: скріншот

Крім того, відновлено публікацію інформацію не лише про нардепів IX скликання ВРУ, але й попередніх. 

Зазначимо, що парламент з початку пандемії працює у закритому режимі і журналісти та представники громадського сектору не мають доступу до будівлі парламенті і не можуть висвітлювати роботу на сесіях та під час засідань комітетів.

Нагадаємо, 9 серпня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що передбачає відновлення партійного звітування (№ 9419-1). Всього підтримали це рішення 291 депутат.

Найбільший відсоток підтримки у фракції «Слуга народу» – 85%. «Довіра» та ПЗЖМ дали майже однаковий відсоток голосів, відповідно 78% і 77%. «Голос» – 50%, «ЄС» – 48%, Відновлення України – 47%, «За майбутнє» – 47%. Найменший відсоток голосів дала «Батьківщина» (42%

Теги: Верховна Рада депутат війна

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