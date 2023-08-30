Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Депутат Мартін Кюне ніяк не прокоментував звинувачення, які проти нього висунули, але подав меру міста заяву про відставку

Депутат муніципальної ради німецького міста Баден-Баден, який малював свастику на авто з українськими номерами, подав у відставку. Як повідомляє німецьке видання Spiegel, йдеться про представника партії Альтернатива для Німеччини Мартіна Кюне.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мартін Кюне ніяк не прокоментував звинувачення, які проти нього висунули, але звільнився.

Нагадаємо, що в німецькому Баден-Бадені член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами «Fuck UA». За фактом даного правопорушення політику виписано штраф «за використання атрибутики антиконституційних організацій» та образу. Як повідомлялось, інциденти трапилися ще в січні та березні цього року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мер міста та інші депутатські фракції, а саме «зелен» християнські демократи, «Вільні громадяни Баден-Бадена» та соціал-демократи, засудили цей інцидент і наголосили, що у разі підтвердження обвинувачень, вандал має понести відповідальність.

Раніше німецький громадський радіомовник Deutschlandfunk втрапив у скандал. В етері однієї з передач прозвучав коментар про те, що для завершення війни в Україні необхідно четвертувати президента Володимира Зеленського.