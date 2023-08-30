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Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку
Мартін Кюне малював свастики на автомобілях українців
фото з відкритих джерел

Депутат Мартін Кюне ніяк не прокоментував звинувачення, які проти нього висунули, але подав меру міста заяву про відставку

Депутат муніципальної ради німецького міста Баден-Баден, який малював свастику на авто з українськими номерами, подав у відставку. Як повідомляє німецьке видання Spiegel, йдеться про представника партії Альтернатива для Німеччини Мартіна Кюне.

Мартін Кюне ніяк не прокоментував звинувачення, які проти нього висунули, але звільнився.

Нагадаємо, що в німецькому Баден-Бадені член міської ради намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерами та написав на них великими літерами «Fuck UA». За фактом даного правопорушення політику виписано штраф «за використання атрибутики антиконституційних організацій» та образу. Як повідомлялось, інциденти трапилися ще в січні та березні цього року. 

Мер міста та інші депутатські фракції, а саме «зелен» християнські демократи, «Вільні громадяни Баден-Бадена» та соціал-демократи, засудили цей інцидент і наголосили, що у разі підтвердження обвинувачень, вандал має понести відповідальність.

Раніше німецький громадський радіомовник Deutschlandfunk втрапив у скандал. В етері однієї з передач прозвучав коментар про те, що для завершення війни в Україні необхідно четвертувати президента Володимира Зеленського. 

Теги: Німеччина депутат українці

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