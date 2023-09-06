Соратниця Порошенка шокована новими цінами у їдальні Верховної Ради (фото)

Нардепка Вікторія Сюмар показала ціни у їдальні Верховної Ради

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар опублікувала фото з цінами з їдальні Верховної Ради. Зокрема, за 100 грам баклажанів народним обранцям доведеться віддати 60 грн, перцю – 100 грн відповідно.

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Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» опублікувала ціни з їдальні Верховної Ради фото: Вікторія Сюмар

«Баклажани – 600 грн за кг (на ринку купую по 30 максимум), перець – 1000 грн кг (на ринку 70 грн), кабачки – 600 грн. Просто тотальний «кінець епохи бідності». Як думаєте, в чому готують баклажани, ціна яких зростає на 2000%?)» – написала Сюмар.

Також нардепка опублікувала світлину, в якій показала який вигляд мають баклажани на вагу в їдальні Ради.

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Нардепка опублікувала світлину, в якій показала баклажани на вагу в їдальні Ради фото: Вікторія Сюмар

Відтак, дописувачі вже встигли прокоментувати захмарні ціни у їдальні.

Користувачі соцмереж прокоментували захмарні ціни в їдальні Ради фото: скріншот

Користувачі соцмереж прокоментували захмарні ціни в їдальні Ради фото: скріншот

Користувачі соцмереж прокоментували захмарні ціни в їдальні Ради фото: скріншот

Користувачі соцмереж прокоментували захмарні ціни в їдальні Ради фото: скріншот

Нагадаємо, у липні споживча інфляція в Україні склала 11,3%, що на 1,5% нижче за червневий показник і на 4% за травневий. Що, втім, не скасовує зростання цін на всі групи товарів. Зокрема, найбільше подорожчали послуги ресторанів та готелів – на 18,5%.