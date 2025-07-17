Рада призначила новий уряд
17 липня парламент призначив оновлений склад Кабінету Міністрів України
Сьогодні, 17 липня, Рада проголосувала за призначення міністрів нового уряду. «За» проголосували 254 нардепи. Про це повідомляє «Главком».
До нового уряду увійшли:
- Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку інфраструктури та територій;
- Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко – міністр юстиції;
- Світлана Гринчук – міністр енергетики;
- Наталія Калмикова – міністр ветеранів;
- Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко – міністр фінансів;
- Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;
- Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Хто голосував за новий старий склад уряду:
«Слуга народу» – 194;
«ЄС» – 0;
«Батьківщина» – 0;
«За життя та мир» – 13;
«Голос» – 1;
«Довіра» – 15;
«За майбутнє» – 13;
«Відновлення України» – 10;
Позафракційні – 7.
Окремо нардепи будуть голосувати за призначення міністром закордонних справ Андрія Сибіги та міністром оборони Дениса Шмигаля.
У результаті перестановок в уряді кілька міністерств було реорганізовано. Так, Міністерство оборони об'єднали з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та Мінагрополітики об'єднали в одне відомство.
Міністерство соціальної політики отримало розширений функціонал – до нього приєднали повноваження Міністерства національної єдності. Посада міністра Кабінету міністрів ліквідована, її функції передано до Секретаріату уряду.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.