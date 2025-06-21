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Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський вперше прокоментував можливу відставку уряду Шмигаля
Президент України заявив, що не збирається міняти главу уряду
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави дав зрозуміти: главу уряду він поважає і тему відставки, якби вона виникла, він би спочатку обговорив саме з ним, а не з журналістами

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, чутки про звільнення якого поширюються останніми тижнями. Про це глава держави сказав під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

За словами президента, якби він все ж хотів змінити главу уряду, то спочатку б говорив про це зі Шмигалем.

«Передусім я хотів би пояснити, що якщо би я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому і, вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все-таки багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було», – каже він.

Президент України наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни. «Безумовно і за той досвід, і просто по-людськи», - додав глава України.

Варто зазначити, що чутки про заміну українського премʼєра зʼявляються з року в рік. 16 червня 2025 року народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента може найближчим часом відправити у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та замінити увесь Кабінет міністрів. Головним кандидатом на пост очільника уряду нібито є міністерка економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, потенційна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

До слова, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль є найкращим представником на посаді за всю історію України, тому що він «технократ і очолює технократичний уряд»

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Теги: Денис Шмигаль Володимир Зеленський відставка Кабмін кадрові зміни

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