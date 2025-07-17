Зеленський вніс до Ради подання на призначення нового премʼєр-міністра

Уряд, ймовірно, очолить Юлія Свириденко, яка в Кабміні Шмигаля була главою Мінекономіки

Сьогодні парламент може обрати новий уряд

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради поданням на призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністром України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

За словами нардепа, о 9:45 має відбутися засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Після цього Рада розглядатиме призначення премʼєра, складу уряду, а також окремо Міністерства закордонних справ та Міноборони.

Очікується, що засідання парламенту завершиться десь до 16:00 чи 17:00.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично йде у відставку. Відповідне рішення ухвалили 261 нардеп.

15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.