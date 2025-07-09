Шмигаль засекретив, чому не призначив Цивінського директором БЕБ

Цивінський в кінці червня став переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ

Конкурсна комісія наразі переглядає зміст документа і окремо повідомить про свою позицію

Конкурсна комісія отримала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомляє Комісія з добору директора БЕБ України, інформує «Главком».

Документ містить витяг з протоколу засідання Кабінету Міністрів.

фото: Комісія з добору директора БЕБ України/Facebook

«Враховуючи високий рівень суспільного інтересу до цього питання та нашу відданість прозорості, ми публікуємо документ у повному обсязі. Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст і окремо повідомить про свою позицію», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував рішення уряду, який вирішив його не призначати скріншот

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

За словами пресслужби уряду, рішення «повністю відповідає положенням» Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та «забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ».

Також повідомлялося, що Спілка українських підприємців стурбована ситуацією навколо непризначення директора Бюро економічної безпеки. Рішення не призначати Олександра Цивінського викликає занепокоєння у бізнесу.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.