Політики-королі соцмереж. Названо депутата «Європейської солідарності», який обігнав самого Порошенка

YouTube-канал Олексія Гончаренка має на мільйон підписників більше, ніж сторінка Петра Порошенка

У «Європейській солідарності» деякі депутати випереджають за популярністю в соцмережах лідера партії Петра Порошенка. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Зокрема зазначається, що YouTube-канал Олексія Гончаренка має на мільйон підписників більше, ніж сторінка Порошенка.

На каналі Гончаренка публікуються огляди світових подій, засідань Ради та власні політичні коментарі нардепа з хайпово-спекулятивними заголовками. Водночас саме YouTube став єдиною платформою, яку політик веде російською. Примітно, що під час трансляцій Гончаренка з сесійної зали трансляції відбуваються українською, а політичні огляди нардеп веде російською мовою. Відео збирають тисячі, а подекуди й мільйони переглядів. Загалом Олексій Гончаренко перебуває в топовій десятці за охопленнями в кожній соцмережі.

YouTube-сторінка Олексія Гончаренка

Проте Гончаренко не єдиний, хто, попри війну, для блогу послуговується російською. Третина нардепів має YouTube-канали, серед яких 15 – російськомовні.

Нагадаємо, у чотирьох з шести проаналізованих соцмереж лідером серед фракцій у Верховній Раді за кількістю підписників виявилася «Європейська Солідарність» – попри те, що в парламенті вона представлена всього 27 депутатами. Лише в Instagram та TikTok «ЄС» поступається нардепам від «Слуги народу», що має найбільшу фракцію у Верховній Раді – 231 нардеп станом на початок липня цього року.

Найчастіше народні обранці мають саме Facebook-сторінки. Вони є у 316 нардепів, однак 16 таких акаунтів – неактивні, тобто такі на яких щонайменше за останній рік не було публікацій.