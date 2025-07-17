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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Чому уряд новий, але його обличчя старі?

glavcom.ua
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фото: golos.com.ua

Кадровий резерв пропрезидентської фракції вичерпався?

Пояснення просте. Нині повністю заблоковано перехід нардепів-«слуг» не тільки до Кабміну, а й до інших держорганів. Такі варіанти тепер навіть не розглядаються...

Кадровий резерв пропрезидентської фракції за ці роки дійсно вичерпався. Але є й більш пікантна причина: керівництво «Слуги народу» не бажає пускати до парламенту наступних за списком людей, які могли б замінити тих, хто складатиме мандати.

Показовий приклад – небажання «слуг» відпускати з парламенту маловідому соратницю Анну Колісник. Вона подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня, регламентний комітет розглянув її 2 червня і рекомендував Верховній Раді прийняти відповідне рішення. Але минуло більше місяця, і за цей час парламент так і не спромігся відпустити на волю колежанку. Можна було б припустити, що депутати були зайняті важливішими справами, якби за цей час вони не встигли позбавити мандата «неслугу» Олеся Довгого за його ж бажанням. Причому сталося це в рекордні терміни: 18 червня Довгий написав у «фейсбуці», що подав заяву, а вже 19-го (!) парламент 244 голосами її задовільнив.

Хто ж там далі у списку «слуг» на вхід до Ради і чому тепер так весело Андрію Богдану?

Детальніше читайте в інтерв'ю 👉 Тупик «Слуги народу». Привид Андрія Богдана наздогнав президентську партію

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Теги: Верховна Рада партія Слуга народу Кабмін Андрій Богдан

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