Чому уряд новий, але його обличчя старі?

Кадровий резерв пропрезидентської фракції вичерпався?

Пояснення просте. Нині повністю заблоковано перехід нардепів-«слуг» не тільки до Кабміну, а й до інших держорганів. Такі варіанти тепер навіть не розглядаються...

Кадровий резерв пропрезидентської фракції за ці роки дійсно вичерпався. Але є й більш пікантна причина: керівництво «Слуги народу» не бажає пускати до парламенту наступних за списком людей, які могли б замінити тих, хто складатиме мандати.

Показовий приклад – небажання «слуг» відпускати з парламенту маловідому соратницю Анну Колісник. Вона подала заяву на складання депутатських повноважень ще 12 травня, регламентний комітет розглянув її 2 червня і рекомендував Верховній Раді прийняти відповідне рішення. Але минуло більше місяця, і за цей час парламент так і не спромігся відпустити на волю колежанку. Можна було б припустити, що депутати були зайняті важливішими справами, якби за цей час вони не встигли позбавити мандата «неслугу» Олеся Довгого за його ж бажанням. Причому сталося це в рекордні терміни: 18 червня Довгий написав у «фейсбуці», що подав заяву, а вже 19-го (!) парламент 244 голосами її задовільнив.

Хто ж там далі у списку «слуг» на вхід до Ради і чому тепер так весело Андрію Богдану?