Головна Країна Політика
search button user button menu button

Свириденко стала новою премʼєркою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко стала новою премʼєркою
Монобільшість віддала за нову главу уряду лише 201 голос
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко замінить Дениса Шмигаля на посаді премʼєра

Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Як фракції голосували за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єрки:

  • «Слуга народу» – 201 «за»;
  • «ЄС» – 0;
  • «Батьківщина» – 0;
  • «Голос» – 1;
  • «Відновлення України» – 10;
  • «За майбутнє» – 12;
  • «Довіра» – 15;
  • Позафракційні – 13;
Свириденко стала новою премʼєркою фото 1

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив у парламенті кандидатуру Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра. Під час виступу президент наголосив, що Україна в час війни зберігає керованість державою і всіма інституціями.

Зеленський вважає, що завдяки оновленню уряду Україна отримає більше власної сили, наголосивши, що Сили оборони і надалі будуть отримувати весь необхідний ресурс для протидії агресії РФ. Український лідер наголосив, що очікує найближчим часом на програму діяльності нового уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністром України. Раніше Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку.

Як відомо, 15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

До слова, «Слуги народу» провели засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. Під час зустрічі було оголошено склад нового уряду.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Зеленський обрав Свириденко
Чому Зеленський обрав Свириденко
Сьогодні, 10:43
Головна вада нового уряду
Головна вада нового уряду
Сьогодні, 11:03
Нардепка звернула увагу на кандидатуру Єрмака
Безугла назвала ідеального прем'єра
27 червня, 23:07
Зеленський заявив, що очікує від Свириденко програми дій нового уряду
Зеленський назвав нового премʼєра України
14 липня, 14:52
Кадрові зміни є частиною ширших перестановок у владі
Заміна прем'єра: політики критикують ініціативу президента через порушення процедури
14 липня, 16:50
Президент разом з главою Мінекономіки та очільником Мінцифри обговорили перші кроки оновленого уряду
Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд (фото)
15 липня, 13:35
14 липня Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України
Зеленський оголосив зміну уряду, Трамп попередив Путіна. Головне за 14 липня
14 липня, 21:25
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
Вчора, 15:43
Сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Кабміну
Оголошено склад нового уряду
Вчора, 20:32

Політика

Свириденко стала новою премʼєркою
Свириденко стала новою премʼєркою
Зеленський про терміни служби військових: Повернуться додому, коли переможемо ворога
Зеленський про терміни служби військових: Повернуться додому, коли переможемо ворога
Зеленський представив Раді кандидатуру Свириденко
Зеленський представив Раді кандидатуру Свириденко
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
Заступниця Шмигаля, яка отримала підозру, розказала, чим займеться після відставки
Заступниця Шмигаля, яка отримала підозру, розказала, чим займеться після відставки
Зеленський вніс до Ради подання на призначення нового премʼєр-міністра
Зеленський вніс до Ради подання на призначення нового премʼєр-міністра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
41K
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
21K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
18K
В Україні вимирає риба, яка занесена до Червоної книги: пояснення іхтіологині
17K
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua