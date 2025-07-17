Свириденко стала новою премʼєркою

Глава Мінекономіки Юлія Свириденко замінить Дениса Шмигаля на посаді премʼєра

Верховна Рада проголосувала за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України. Відповідне рішення підтримали 262 депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Юлія Свириденко стала 19-м прем’єр-міністром України і другою жінкою, яка обіймає відповідну посаду.

Як фракції голосували за призначення Юлії Свириденко на посаду прем'єрки:

«Слуга народу» – 201 «за»;

«ЄС» – 0;

«Батьківщина» – 0;

«Голос» – 1;

«Відновлення України» – 10;

«За майбутнє» – 12;

«Довіра» – 15;

Позафракційні – 13;

Як відомо, президент Володимир Зеленський представив у парламенті кандидатуру Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра. Під час виступу президент наголосив, що Україна в час війни зберігає керованість державою і всіма інституціями.

Зеленський вважає, що завдяки оновленню уряду Україна отримає більше власної сили, наголосивши, що Сили оборони і надалі будуть отримувати весь необхідний ресурс для протидії агресії РФ. Український лідер наголосив, що очікує найближчим часом на програму діяльності нового уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністром України. Раніше Верховна Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку.

Як відомо, 15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

Раніше президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

До слова, «Слуги народу» провели засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. Під час зустрічі було оголошено склад нового уряду.