Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус

У середині липня Рада спробує змінити керівників ключових комітетів

Поки українські ЗМІ активно обговорюють чергову «майже вирішену» відставку прем’єра-довгожителя Дениса Шмигаля, «Главкому» стало відомо про ймовірні масштабні перестановки в парламенті.

За попереднім задумом, перезавантажити планується відразу всю систему «уряд–Верховна Рада». Про заплановані перестановки в Кабміні «Главком» повідомляв ще тиждень тому. Тепер картина стає більш повною. За даними кількох високопоставлених джерел у владі, Банкова планує провести відставки-призначення «великим пакетом», в який також увійдуть посади голів парламентських комітетів. Крісла хитаються як мінімум під п’ятьма з них.

За інформацією «Главкома», у зоні ризику перебувають голови комітетів:

з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – Олена Шуляк ,

, з питань соціальної політики та справ ветеранів – Галина Третьякова ,

, з питань енергетики та ЖКГ – Андрій Герус ,

, з питань антикорупційної політики – Анастасія Радіна ,

, з питань фінансів, податкової та митної політики – Данило Гетманцев.

«Главкому» вдалося отримати підтвердження таких кадрових планів відразу від кількох фігурантів цього списку. Проте жоден з них не захотів публічно коментувати свою ймовірну відставку заздалегідь.

Фіскальний комітет. Чужий серед своїх

Особливо несподівано у переліку на вихід бачити останнє прізвище: Гетманцев є одним з найбільш яскравих та впізнаваних голів комітетів (він навіть вів парламентське засідання, коли Рада відправляла у відставку ексспікера Дмитра Разумкова). Очільник фінансового комітету виявляє неабияку медійну активність та дозволяє собі коли натяками, а коли й прямо критикувати рішення владної команди. Зокрема, нардеп вщент розносить програму «Національний кешбек», яку реалізує Мінекономіки під керівництвом Юлії Свириденко. Також Гетманцев дорікав цьому міністерству, що воно повністю провалило реформу дерегуляції. Пікантність ситуації в тому, що Свириденко і є той найбільш очікуваний кандидат на прем’єрське крісло, її бачить в ньому голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Епатажний керівник фінансового комітету Данило Гетманцев фото: фейсбук Данила Гетманцева

Гетманцева, який вважався тіньовим куратором Державної податкової служби, почали позбавляти впливу ще наприкінці минулого року, коли Банкова руками уряду призначила головою Податкової Руслана Кравченка. Той миттєво зачистив відомство від кадрів Гетманцева і, виконавши цю місію, за пів року «перевівся» в генпрокурори. Тепер Гетманцев може втратити й ключовий комітет, але він ще точно повоює. Так, минулого тижня депутат посилив свою інформактивність: відправив своїх помічників у рейд по нелегальних столичних обмінниках, презентував у Харкові проєкт Програми підтримки відновлення прифронтових регіонів та виліз на вітряк у рамках підтримки розвитку альтернативної енергетики.

Комітет з самоврядування та будівництва. «Другий Шмигаль»

Голова партії «Слуга народу» та керівник комітету з місцевого самоврядування Олена Шуляк – ще один «вічний претендент» на звільнення з обох посад. «Шуляк – це практично другий Шмигаль, все ніби (звільнять) от-от – і ніяк», – сміється один з членів комітету.

Розмови щодо відставки керівника президентської партії велися ще минулого року, тоді ж йшлося про те, що з приходом до уряду віцепрем'єра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби той вимагає призначити лояльного собі голову профільного комітету. Оскільки Шуляк стійко асоціювалася з попередником Кулеби Олександром Кубраковим, Кулеба бачив у цьому кріслі голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталія Безгіна.

Олена Шуляк лишається керувати партією «Слуга народу», попри всі розмови про відставку фото: glavcom.ua

Однак суміщення Шуляк керівних посад у комітеті та партії ускладнювало застосування різких кроків щодо неї: її усунення з комітету гальмував також голова монобільшості Давид Арахамія та в результаті не підтримав президент – і ці розмови зійшли нанівець. Варто пам’ятати, що комітет з місцевого самоврядування – ключовий для перших повоєнних виборів, саме через нього будуть проходити зміни до Виборчого кодексу, адміністративно-територіального устрою, нарізка округів тощо.

І ось зараз інтрига навколо зміни голови комітету ожила: за попереднім задумом, Шуляк залишається на чолі партії «Слуга народу», але розглядається варіант її переведення з комітету з місцевого самоврядування до комітету з соціальної політики.

Комітет з соціальної політики. Місце для Шуляк

Відповідно посунутися доведеться нинішній голові цього комітету Галині Третьяковій, яка часто потрапляла у скандали через свої неоднозначні заяви та пропозиції. Хоча скандалів вистачало і у Шуляк: йдеться насамперед про ініційовану нею містобудівну реформу (законопроєкт №5655), що викликала шквал критики.

Голова комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова фото з відкритих джерел

Можна припустити, що логіка передачі Шуляк нового для неї комітету – в тому, аби саме голова президентської партії патронувала та інформаційно супроводжувала чутливу та важливу соціальну сферу. Принаймні партійна лідерка раніше вже виступала з оптимістичними заявами щодо дотримання державою своїх соціальних зобов’язань.

У разі, якщо Шуляк піде займатися соціалкою, її попереднє місце займе Віталій Безгін, що давно очікує на таку можливість. Розглядається також варіант переходу у Кабмін нинішнього заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, що опікується на Банковій регіональною політикою. Микита може очолити Мінгромад замість «важковаговика» Кулеби, якому дадуть інший фронт робіт, або долучитися до його команди в дуже складному міністерстві.

Енергетичний комітет. Коротке замикання

У голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса свої причини перейматися за посаду. Депутат перебуває у конфлікті з профільним міністром Германом Галущенком. До того ж, прізвище Геруса останнім часом спливало в декількох скандалах. Виявилося, що його дружина до недавнього часу була колишнім бізнесовим партнером підсанкційного бізнесмена Кирила Дмитрієва, який зараз є головним переговорником з боку Володимира Путіна з Вашингтоном.

Голова комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус не знайшов спільної мови з міністром енергетики Германом Галущенком фото: фейсбук Андрія Геруса

Питання відставки Геруса на початку червня відкрито підняв його перший заступник Олексій Кучеренко з «Батьківщини». Дорікає він голові комітету не зв’язками з Дмитрієвим, а «повним провалом роботи та професійною непридатністю», та тим, що голова комітету «перешкоджає парламентському контролю за діяльністю уряду та енергомонополій».

«Я не адвокат уряду, але відповідати за ситуацію в енергетиці сьогодні може тільки уряд і міністерство, – каже Кучеренко в коментарі «Главкому». – А коли комітет просто вставляє палиці в колеса уряду, це неприпустимо в нинішній ситуації». Нардеп зауважує, що через комітет дуже повільно проходять законопроєкти та нарікає на те, що його керівник гальмував зміни до статуту «Укренерго» та проведення конкурсу до НКРЕКП.

Герусу не звикати до інформатак, але цього разу шанси втриматися у кріслі, за даними джерел «Главкома», в нього незначні. Причому це навіть не залежить від того, чи залишиться в Міненерго нинішній міністр, чи в уряд на енергетику прийде нова людина.

Антикорупційний комітет. Надто галасливо

Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна, що потрапила до «Слуги народу» з громадського сектору, – «біла ворона» у владній команді. Вона критикує діяльність Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), роботу антикорупційних структур, Міноборони, фактично стала на бік громадських активістів у конфлікті навколо Агенції оборонних закупівель. Це особливо контрастує з закритим стилем роботи керівника схожого за напрямком діяльності комітету з правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса. Соратники Радіної припускають найбільш очевидну причину її ймовірної відставки – «вона просто всіх дістала».

Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна є «білою вороною» в президентській команді фото: rada.gov.ua

Вирішальні два тижні

Серед голів комітетів є ще один кандидат «на виліт» – але не через те, що його роботою незадоволені, а навпаки. Керівниця бюджетного комітету Роксолана Підласа у разі пертурбацій в Кабміні є одним з претендентів на Міністерство фінансів замість нинішнього міністра Сергія Марченка. Однак така перестановка ускладнюється тим, що Банкова воліє не чіпати зайвий раз фракцію «слуг», аби не мати головного болю із заміною тих депутатів, що перейдуть на інші посади.

Врешті треба зробити ремарку: всі нинішні плани «загального перевантаження» – це лише зафіксована ситуація станом на кінець червня. Враховуючи, що нардепи зберуться під куполом не раніше 15 липня, за більше ніж два тижні список «неугодних» може зазнати змін.

У парламентарів монобільшості, з якими поспілкувався «Главком», є серйозні сумніви, що красива багаторівнева комбінація Банкової «уряд – парламентські комітети» може бути реалізована на практиці. Надмірне бажання протиснути через парламент усі кадрові питання одним махом, загрожує тим, що може зірватися взагалі все.

«Думаю, тут зіграє депутатська солідарність та лобі самих голів комітетів, – прогнознує співрозмовник «Главкома» в керівництві монобільшості. – Якщо пакетне голосування за уряд хоч якось можна «взяти під козирьок» і дисципліновано виконати, то прийняття рішень щодо зміни голів комітетів має бути виключно депутатським рішенням. Якщо, скажімо, зі зміною «зашквареного» Арістова було все зрозуміло (ексголова бюджетного комітету Юрій Арістов був помічений у п’ятизірковому готелі на Мальдівах і в липні 2023 року склав мандат – «Главком»), то чому треба звільняти нинішніх голів – дуже важко буде нам пояснити…».

Павло Вуєць, «Главком»