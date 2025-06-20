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В Україні стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні стартує експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами
Допомогу призначають на шість місяців з автоматичним продовженням на весь час дії проєкту (до двох років)
фото з відкритих джерел

Одержати виплату можна вже з 1 липня

З 1 липня 2025 року в Україні з'явиться експериментальний проєкт із базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

Хто має право на виплату?

Одержати виплату вже з 1 липня 2025 року зможуть сім’ї, які на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами:

  • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

З жовтня до програми зможуть долучитися інші сім’ї, які відповідають критеріям.

Подати заяву можна онлайн через портал «Дія» або у сервісному центрі Пенсійного фонду. Розмір допомоги залежатиме від доходів і кількості членів сім’ї. Базова сума для розрахунку – 4500 грн на людину, зі знижками для наступних членів родини.

Допомогу призначають на шість місяців з автоматичним продовженням на весь час дії проєкту (до двох років).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що додаткові виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю продовжено до кінця липня. Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн.

Всесвітня продовольча програма ООН реалізується разом із Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом. Наразі допомогу отримують близько 315 тис. людей, що разом складає 216 млн грн щомісяця.

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Теги: соцвиплати фінансування уряд

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