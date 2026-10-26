Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 29 січня 2027 року
У понеділок, 26 жовтня, Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати. Водночас за проведення загальної мобілізації проголосував 281 парламентар.
Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 29 січня 2027 року. Це вже 21 рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.
Раніше 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.
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