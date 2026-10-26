Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 29 січня 2027 року

У понеділок, 26 жовтня, Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати. Водночас за проведення загальної мобілізації проголосував 281 парламентар.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 29 січня 2027 року. Це вже 21 рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Нагадаємо, 26 жовтня президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Раніше 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкти №15401 та №15402 про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, за продовження мобілізації в Україні проголосували 311 нардепів.