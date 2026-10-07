Україна вдарила по аеродрому та центрах управління дронами окупантів – Генштаб

У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА окупантів

Серед уражених об’єктів – аеродром «Сеща» у Брянській області РФ

Сили оборони України упродовж 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів Росії та на тимчасово окупованих територіях. Підтверджено ураження російського аеродрому, станцій РЕБ і радіолокаційної станції, а також кількох пунктів управління безпілотниками. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише «Главком».

Зокрема, українські військові уразили аеродром «Сеща» у Брянській області Росії. Ступінь завданих об’єкту збитків наразі уточнюється.

Крім того, в районі населеного пункту Гриньово Брянської області уражено станцію радіоелектронної боротьби російських військ. Ще один важливий об’єкт – радіолокаційну станцію – українські сили уразили в районі Еліонки.

Окремо Генштаб повідомив про удари по російській інфраструктурі безпілотників. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА окупантів.

Українські військові також завдали ударів по пунктах управління російськими безпілотниками в районах Білоцерківки та Кам’янки Запорізької області. У районі Гірника Донецької області уражено командно-спостережний пункт противника.

Ще два командно-спостережні пункти російських військ потрапили під удар у районах Українська та Курахівки на Донеччині.

На тимчасово окупованій території Луганської області Сили оборони уразили й об’єкти забезпечення російських підрозділів. У районі Криничного було уражено склад матеріально-технічних засобів, а біля Кондрючого – склад паливно-мастильних матеріалів.

Варто нагадати, що у складі Сухопутних військ Збройних сил України створено управління безпілотних систем, яке отримало назву Дронові сили. Його очолив полковник Андрій Остапенко.