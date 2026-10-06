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Поліг унаслідок ворожого авіаудару на Донеччині. Згадаймо Вадима Бобошка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг унаслідок ворожого авіаудару на Донеччині. Згадаймо Вадима Бобошка
Захисникові назавжди 22 роки
колаж: glavcom.ua

Вадим Бобошко був номером обслуги мінометної групи

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Бобошка.

Солдат Вадим Бобошко на псевдо Жук поліг 2 жовтня 2022 року біля села Терни на Донеччині. Він зазнав смертельних поранень унаслідок ворожого авіаудару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Вадим народився в селі Першотравневе Херсонської області. Жив на Київщині, у селі Жміївка. Закінчив столичне професійне училище та опанував спеціальності столяра, паркетника та верстатника деревообробних верстатів. Працював у Бучі на підприємстві енергетики, яке займається виготовленням кабелів і проводів. На дозвіллі любив рибалити.

Солдат Вадим Бобошко воював у лавах 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ»
Солдат Вадим Бобошко воював у лавах 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ»
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Під час повномасштабного вторгнення Вадим без вагань пішов на фронт, щоб захистити рідний дім від окупантів. Воював у лавах 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Збройних сил України. Був номером обслуги мінометної групи.

«Вадим був дуже добрим, відповідальним, не боявся йти та виконувати поставлені завдання. У його руках все горіло: бажання робити більше та краще залишалося завжди. Навіть якщо був і втомлений, то цього ніхто ніколи й не бачив», – розповіла його старша сестра Катерина.

Поховали захисника в селі Жміївка на Київщині. У нього залишилися батьки, двоє братів і сім сестер. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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