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Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Хореограф Дмитро Дікусар, акторка Марія Агапітова та співак Андрій Хливнюк служать в лавах ЗСУ
колаж: glavcom.ua

Україна відзначає День Захисників та Захисниць України

Сьогодні, 1 жовтня, відзначається День захисників та захисниць України. Військові роками стоять на захисті України та боронять рідну землю від окупантів, захищаючи її незалежність та цілісність. «Главком» розповів, хто з українських зірок та їхніх дітей нині служить у лавах ЗСУ.

Андрій Хливнюк

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 1

Співак, фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк із перших днів повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони України. Спочатку захищав Київ, згодом служив на східному напрямку. Під час мінометного обстрілу артист дістав поранення обличчя. Нині він продовжує боронити країну.

Олег «Фагот» Михайлюта

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 2

Співак, фронтмен гурту ТНМК Олег Михайлюта, відомий як Фагот, після початку повномасштабного вторгнення долучився до добровольчого батальйону «Реванш». Брав участь у бойових діях та наразі продовжує службу.

Олександр Ярмак

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 3

Репер Олександр Ярмак із перших днів повномасштабного вторгнення намагався долучитися до війська. Спочатку служив в охоронній роті, згодом перейшов до бойового підрозділу. Став оператором БпЛА та командиром взводу безпілотних систем.

Марія Агапітова

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 4

Акторка Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Марія Агапітова у червні 2024 року долучилася до ЗСУ. Ще у 2022 році вона намагалася вступити до війська, але тоді їй відмовили.

Дмитро Дікусар

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 5

Хореограф і танцівник Дмитро Дікусар також долучився до ЗСУ. Подробиці своєї служби військовий не розголошує. Він виходив на звʼязок із шанувальниками у свій день народження, цьогоріч танцівнику виповнилося 40 років.

Коля Сєрга

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 6

Співак, музикант, телеведучий та актор Коля Сєрга із перших днів повномасштабного вторгнення служить у Силах оборони України. Заснував «Культурний десант», учасники якого виступають перед військовими. У 2022 році нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. У 2025 році став радником міністра закордонних справ Сибіги

Мирослав Кувалдін

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 7

Музикант, автор пісень і лідер гурту «The ВЙО» Мирослав Кувалдін із початку повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил. Служив у 69-му батальйоні 101-ї бригади територіальної оборони, має позивний «Джонич». Згодом став учасником «Культурного десанту».

Гарік Бірча

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 8

Актор і гуморист Гарік Бірча, відомий за роллю Вітальки, із початку повномасштабного вторгнення захищав Київ та Київщину. Згодом став командиром взводу забезпечення в окремому спеціальному батальйоні. За перший рік служби отримав звання від старшого сержанта до головного сержанта.

Олексій Тритенко

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 9

Актор театру та кіно, заслужений артист України Олексій Тритенко із початку повномасштабного вторгнення служить у війську. Нині він військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. У 2026 році отримав відзнаку «Золотий Хрест» від ексголовкома ЗСУ Олександра Сирського.

Ріта Бурковська

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 10

Акторка Ріта Бурковська, відома за фільмами «Бачення метелика» та «Поміж тіней», у вересні 2024 року долучилася до ЗСУ та склала військову присягу. Нині служить у складі 3-го армійського корпусу, де займається медійною роботою Медичної служби.

Ігор Ласточкін

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 11

Актор і гуморист Ігор Ласточкін, відомий за «Лігою сміху» та «Танцями з зірками», долучився до Збройних сил у лютому 2025 року. Спочатку був оператором FPV-дронів у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», згодом став офіцером і командиром взводу безпілотних систем.

Віктор Розовий

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 12

Гуморист і актор Віктор Розовий, учасник «Ліги сміху», після початку повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони. Служив в «Азові», згодом – у 3-й окремій штурмовій бригаді. Під час бойового завдання дістав тяжке поранення.

Даніель Салем

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 13

Телеведучий та актор Даніель Салем із початком повномасштабного вторгнення долучився до Сил оборони. Спочатку служив у територіальній обороні, згодом перейшов до розвідки. Брав участь у боях, зокрема під час звільнення Херсона. Діставав поранення та контузію.

Юрко Юрченко

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 14

Співак, фронтмен гурту «Юркеш» Юрко Юрченко із початку повномасштабного вторгнення захищає Україну у складі 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». 

Женя Галич

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 15

Співак, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич після початку повномасштабного вторгнення спочатку займався волонтерством, а у квітні 2022 року долучився до Збройних сил. Виконував бойові завдання на фронті. У 2026 році звільнився зі служби.

Христина Панасюк

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 16

Співачка та музикантка Христина Панасюк восени 2023 року долучилася до Сил оборони. Спочатку служила у бригаді територіальної оборони, а після реформи 2024 року її підрозділ передали до Корпусу морської піхоти. Під час служби також працювала військовою психологинею.

Сергій Мартинюк

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 17

Музикант, письменник, фронтмен гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк у травні 2024 року добровільно долучився до Збройних сил. Пройшов базову військову підготовку та розпочав службу.

Андрій Бармалій

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 18

Музикант, саксофоніст і композитор Андрій Бармалій серпні 2025 року повідомив, що долучився до Збройних сил. 

Олександр Кварта

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 19

Співак Олександр Кварта, учасник першого сезону шоу «Україна має талант» та фіналіст Нацвідбору на «Євробачення», у серпні 2025 року долучився до Збройних сил.

Ярина Квасній

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 20

Співачка та літературознавиця Ярина Квасній, відома виконанням пісні «Парова машина», із грудня 2024 року служить у Першому окремому медичному батальйоні ЗСУ. Нині вона є бойовою медикинею.

Марко Квітка

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 21

Фіналіст десятого сезону «Голосу країни» та колишній вокаліст «Танців з зірками», співак Марко Квітка на початку 2026 року долучився до Збройних сил. Служить у 46-й окремій аеромобільній Подільській бригаді Десантно-штурмових військ.

Віталій Бронішевський

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 22

Барабанщик гурту «Жадан і Собаки» Віталій Бронішевський у липні 2025 року був мобілізований до Національної гвардії та долучився до бригади «Хартія».

Sick Solution

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 23

Крім артистів, у ЗСУ також служать відомі українські гурти. Зокрема, учасники метал-гурту Sick Solution із Вінниці служать у 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. Нещодавно музиканти пройшли на кастинг шоу «Україна має талант».

«Антитіла»

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 24

Музиканти гурту «Антитіла» на початку повномасштабного вторгнення вступили до територіальної оборони. У червні 2022 року їх офіційно мобілізували до 130-го батальйону ТрО Києва. Бійці брали участь у боях на Харківщині та Донеччині.

Діти зірок, які долучилися до лав ЗСУ

Дмитро Харчишин

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 25

Син фронтмена гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина Дмитро Харчишин добровільно вступив до війська одразу після початку повномасштабного вторгнення. Служив сапером, має звання лейтенанта.

Даниїл Мойсеєв

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 26

Син акторки Римми Зюбіної Даниїл Мойсеєв долучився до ЗСУ після двох невдалих спроб потрапити до війська. Перед службою самостійно готувався до роботи з дронами.

Ярослав Грубич

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 27

Син телеведучого Костянтина Грубича Ярослав Грубич також долучився до лав ЗСУ. Під час служби, на фронті був тяжко поранений та втратив руку.

Роман Скрипка

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 28

Син фронтмена гурту «Воплі Відоплясова» Олега Скрипки Роман Скрипка у 21 рік підписав контракт із ЗСУ. У вересні 2026 року батько повідомив, що термін контракту сина закінчився. До слова, у мережі ця новина викликала бурхливе обговорення, на яке згодом відреагував Роман Скрипка. 

Михайло Соболєв

Дікусар, Агапітова, Хливнюк. Хто з українських зірок долучився до ЗСУ фото 29

Син телеведучої Марічки Падалко та політика Єгора Соболєва Михайло Соболєв у 18 років підписав контракт із Силами безпілотних систем ЗСУ.

Зазначимо, Володимир Зеленський перебуваючи на фронті звернувся до українських військовослужбовців напередодні Дня захисників і захисниць України. Він подякував воїнам за оборону держави та наголосив, що саме на передовій формується стійкість України.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України подякував українським військовим та вшанував пам’ять тих, хто загинув, захищаючи державу. 

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Теги: ЗСУ війна військові шоубіз

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