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Внаслідок російської атаки знищено склад німецької компанії Kärcher

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Внаслідок російської атаки знищено склад німецької компанії Kärcher
Замовлення, які на момент обстрілу були на знищеному росіянами складі, затримуються або скасовані, кажуть у компанії
фото: ДСНС України

Бізнес переходить до альтернативного плану постачання

У неділю, 27 вересня, Росія завдала удару по складу з технікою та продукцією німецької компанії Kärcher. Внаслідок ворожого обстрілу об'єкт знищено вщент. Як інформує «Главком», про це повідомила пресслужба Kärcher.

У компанії запевнили, що, попри знищення складу, його працівники живі.

Однак замовлення, які на момент обстрілу були на складі, затримуються або скасовані. У компанії повідомили, що зв'яжуться з кожним партнером щодо ситуації та подальших дій.

Бізнес переходить до альтернативного плану постачання. Він залучить резервні логістичні ланцюги, які були підготовлені заздалегідь.

Водночас перебудова процесів потребує певного часу, тому можливі перебої з постачанням, зазначили у компанії.

Також там попросили партнерів поставитися до ситуації з розумінням.

Kärcher (повне ім'я: Alfred Kärcher SE & Co. KG) – німецька сімейна компанія, світовий лідер у виробництві техніки для прибирання, чищення та миття.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки безпілотників на Київ 27 вересня загинув 56-річний чоловік, ще четверо людей постраждали. У Солом’янському районі один із дронів влучив у будівлю СТО, де спалахнула пожежа. Вогонь вдалося не допустити до розташованого поруч закладу громадського харчування. Загалом у районі було знищено понад 30 автомобілів, пошкоджено АЗС, офісні будівлі та інші об’єкти.

Також внаслідок атаки було пошкоджено будівлю головного офісу «Київстару». У компанії повідомили, що працівники не постраждали та перебувають у безпеці.

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Теги: бізнес дрон війна росія

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