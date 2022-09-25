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Радбез ООН обговорить «референдуми» РФ на окупованих територіях України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Радбез ООН обговорить «референдуми» РФ на окупованих територіях України
Радбез ООН на запит України обговорить псевдореферендуми на захоплених територіях
фото з відкритих джерел

Засідання відбудеться 27 вересня

Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Росія має відповісти за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН», – зазначив він.

Як пише Укрінформ, очікується, що засідання відбудеться 27 вересня о 15:00 (о 22:00 за київським часом).

Представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до генерального секретаря ООН із проханням поінформувати про ситуацію на тимчасово захоплених територіях у зв’язку з псевдореферендумами.

Кислиця зазначив, що псевдореферендуми, які проводяться для подальшого порушення суверенітету й територіальної цілісності України, є грубим порушенням статуту ООН та основних норм і принципів міжнародного права.

Нагадаємо, із 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський дав поради українцям щодо поведінки під час псевдореферендумів.

Раніше рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму». А згодом і спосіб, як збільшити явку.

Як відомо, СБУ ідентифікувала більше 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів».

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Теги: війна Радбез ООН росія

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