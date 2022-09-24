«Референдум» на окупованих територіях. СБУ звернулась з проханням до українців

Правоохоронці просять присилати усе, що вам відомо на t.me/stop_russian_war_bot

Співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять цей «виборчий» фарс на окупованих територіях та про колаборантів, що допомагають ворогу. У зв’язку з цим СБУ звернулась з проханням до українців.

«Кожен, хто організовує російські псевдореферендуми на нашій землі, буде покараний! Щоб це сталося якнайшвидше – надсилайте інформацію до чат-бот СБУ t.me/stop_russian_war_bot», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що будь-яка інформація є важливою. Тому правоохоронці просять присилати усе, що вам відомо (прізвища організаторів, колаборантів та учасників, факти примусу та фальсифікацій, місця проведення тощо) на t.me/stop_russian_war_bot.

Аби відправити дані, достатньо лише відкрити відповідну вкладку у чат-боті і ввести відому вам інформацію. Отримані дані дозволять покарати їх та пришвидшить повернення тимчасово окупованих територій до України.

«Ми гарантуємо конфіденційність і те, що кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване слідчими СБУ. Ваші повідомлення вкрай важливі для документування злочинів рашистів, колаборантів і зрадників, які причетні до фейкового плебісциту», – додають в СБУ.

Нагадаємо, із 23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на території окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей проводять «референдуми» щодо входження до складу Росії. Псевдореферендуми триватимуть п’ять днів – до 27 вересня.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський дав поради українцям щодо поведінки під час псевдореферендумів.

Раніше рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму». А згодом і спосіб, як збільшити явку.

Як відомо, СБУ ідентифікувала більше 1,5 тис. осіб, причетних до «референдумів».