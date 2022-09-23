Рашисти вигадали спосіб, як збільшити явку на «референдумі»

Окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі»

У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня

На Луганщині російські загарбники намагаються підвищити явку на псевдореферендумі. Людей змушують ходити на роботу та забороняютьь виїжджати з міста. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Ще на минулому тижні керманич так званої «ЛНР» заявляв, що «республіка» не готова до неволевиявлення через безпекову ситуацію. Пізніше, коли кількість точкових вогневих уражень побільшало, а харківський фронт наблизився, недолугі кремлівські режисери вже ж таки вирішили спробувати зробити постановку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні». Зокрема, у Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив всім співробітникам, що явка обов'язкова. Хто не буде приймати участь у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до «МГБ ДНР».

У Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі».

«Не вдалася росіянам й чергова спроба примусово мобілізувати жителів області – у Луганському СІЗО представники приватної компанії намагались завербувати ув’язнених, але отримали відмову. Втім, «часткова мобілізація» триває. Хоча є й ті, хто під неї вже не підпаде», – додає Гайдай.

Крім того, уродовж доби до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих окупантів, тривають підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл. Успіхи ЗСУ можна характеризувати не тільки кількістю звільнених населених пунктів, а й такими новинами.

Раніше повідомлялося, що рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму».

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.