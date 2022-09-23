«Референдум» на окупованих територіях: влада дала поради українцям

У тих, хто взяв участь у «референдумі», можуть бути потім юридичні проблеми

Найкращий спосіб уникнути голосування – просто не відчиняти двері

Сьогодні окупанти можуть ходити по будинках, наполегливо пропонуючи взяти участь у так званому «референдумі». Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський дав поради українцям щодо поведінки під час псевдореферендумів.

«Найкращий спосіб уникнути цього (голосування, – ред.) – просто не відчиняти двері. У ці дні виламувати двері і вламуватись у житла вони не повинні – це буде перебір навіть для орків», – йдеться в повідомленні.

Якщо ви все ж таки відчинили двері цим «гостям» – у жодному разі не не беріть бюлетені і не заповнюйте їх! Найкращим вашим обґрунтуванням відмови буде – «я не хочу потім сидіти у в’язниці».

«Це шоу жодних юридичних наслідків ні для України, ні для міжнародної спільноти не несе, але у тих, хто взяв участь у «референдумі», можуть бути потім юридичні проблеми», – додає Соболевський.

Нагадаємо, окупанти розпочали голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях загарбники посилили терор та паспортизацію.