Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Якщо голосуєш не за місцем реєстрації – відкріпного талону не потрібно: бажаючого безпосередньо на місці внесуть до додаткових списків

На «референдумах» можна голосувати без паспорта та реєстрації місця проживання

Для того, щоб віддати голос та продати душу на псевдореферендумі, ніякого паспорта не потрібно. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«До голосування допускатимуться виборці не тільки по пред’явленню паспорта так званої «ЛНР», паспорта громадянина України, а й тимчасового посвідчення, виданого у зв’язку з втратою документів. Скільки цих посвідчень видадуть на Луганщині за ці дня – незрозуміло. Лише місцевим жителям чи якимось бурятам також – теж», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо голосуєш не за місцем реєстрації – відкріпного талону не потрібно: бажаючого безпосередньо на місці внесуть до додаткових списків. Кількість учасників цієї «каруселі» необмежена. Результат підрахують.

Раніше британська розвідка пояснила, чому Росія спішить з «референдумами».

Нагадаємо, російські загарбники проводитимуть псевдореферендуми на окупований територіях Донеччини та Луганщини з 23 по 27 вересня. Також повідомлялося, що окупанти запланували «референдум» на Херсонщині та в Запорізькій області.